Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu

Vừa mới đây, VinFast chính thức cho ra mắt 3 mẫu xe máy điện mới có thể lắp pin phụ. Tương tự mẫu Evo Grand, các mẫu xe mới có thể lắp thêm một pack pin tháo rời, đặt trong cốp giúp nâng quãng đường tối đa có thể di chuyển.

VinFast Feliz phiên bản pin tháo rời.

Ba mẫu xe mới vừa được ra mắt gồm Feliz, Feliz Lite, và Vero X. Đây thực chất là xe được phát triển từ các mẫu xe đã ra mắt thị trường, lần lượt là mẫu Feliz và Vento Neo. Với cấu hình hai pin, xe có thể đi được tới 262 km mỗi lần sạc; nếu sử dụng một pin, xe đi được khoảng 134 km mỗi lần sạc. Thông số này tương tự VinFast Evo Grand đã ra mắt trước đó.

Cốp xe của mẫu VinFast Feliz phiên bản có thể lắp pin rời.

Các xe đều được cải tiến ở cốp, khiến cho dung tích cốp tăng lên đáng kể: 34 lít với Feliz và Feliz Lite, và 35 lít với Vero X. Với con số này, các xe đều sẽ nằm trong nhóm những mẫu xe có dung tích cốp lớn nhất thị trường, không thua thiệt là bao so với mẫu xe được ưa chuộng nhờ cốp lớn - Honda Lead với cốp 37 lít.

Theo giới thiệu, VinFast cũng đã cải tiến một số điểm trên mẫu Vero X so với mẫu Vento Neo như yên xe để tạo dáng ngồi thoải mái hơn, bên cạnh đó là trang bị tay nắm mới, ốp càng sau và chắn bùn trước mới. Một điểm thú vị khác cần nhắc tới trên Vero X là VinFast trang bị cho xe màn hình màu TFT, chìa khóa thông minh một chạm có tính năng tìm xe.

Mặt đồng hồ của mẫu VinFast Feliz lắp pin rời.

Về giá bán, VinFast niêm yết mẫu Feliz, Feliz Lite với giá 25,9 triệu đồng, giá của Vero X là 34,9 triệu đồng. Tuy nhiên, hãng cũng đang triển khai chương trình ưu đãi tới hết năm 2025, đưa giá xe xuống mức rất dễ tiếp cận; bộ đôi Feliz có thể mua được với giá gần 23 triệu đồng, Vero X là gần 31 triệu đồng.

VinFast Vero X sẽ tới đại lý trong tháng 9 này.



Vero X Feliz Feliz Lite Phân khúc Cận cao cấp Phổ thông Phổ thông (cho học sinh, người chưa có bằng lái) Kích thước (DxRxC) 1.858 x 690 x 1.100 mm 1.920 x 694 x 1.140 mm 1.920 x 694 x 1.140 mm Chiều cao yên 770 mm 780 mm 780 mm Trọng lượng 92 kg Không nêu rõ Không nêu rõ Pin 2 pin (1 cố định + 1 tháo rời, mỗi pin 2,4 kWh) 2 pin (1 cố định + 1 tháo rời, mỗi pin 2,4 kWh) 2 pin (1 cố định + 1 tháo rời, mỗi pin 2,4 kWh) Quãng đường

1 pin - 2 pin 134 km – 262 km 134 km – 262 km

134 km – 262 km

Động cơ BLDC Inhub, 2.250 W BLDC Inhub, 2.800 W BLDC Inhub, 2.800 W Tăng tốc 0–50 km/h trong 15 giây <16 giây <16 giây Tốc độ tối đa 70 km/h 70 km/h 48 km/h Trang bị công nghệ Màn hình màu TFT, Smart Key, cốp 35L (không lắp pin phụ) Cốp 34L (không lắp pin phụ) Cốp 34L (không lắp pin phụ) Phanh & Giảm xóc Phanh đĩa trước, phanh cơ sau, giảm xóc trước ống lồng thủy lực, sau giảm xóc đôi Không nêu chi tiết Không nêu chi tiết Đèn Full LED, pha LED Projector LED LED Màu sắc Trắng ngọc trai, đen nhám, xanh rêu, xanh oliu Đen bóng, xanh rêu, xanh oliu, trắng ngọc trai, vàng cát (riêng Feliz) Đen bóng, xanh rêu, xanh oliu, trắng ngọc trai Giá niêm yết 34,9 triệu đồng 25,9 triệu đồng 25,9 triệu đồng Giá ưu đãi Từ 30.712.000 đồng Từ 22.792.000 đồng Từ 22.792.000 đồng Bảo hành 6 năm cho xe, 8 năm cho pin 6 năm cho xe, 8 năm cho pin 6 năm cho xe, 8 năm cho pin Thời điểm bán Tháng 9/2025 Có sẵn tại đại lý Tháng 9/2025

3 dòng xe máy điện khác nhau

Sau khoảng thời gian dài không có nhiều thay đổi, VinFast hiện đang cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ vào mảng xe máy điện.

Ngoài các dòng xe thông thường có pin liền xe, VinFast đã cho ra mắt thêm loạt xe máy điện có pin tháo rời. Không chỉ thế, VinFast cũng đã cho biết sẽ tiếp tục cho ra mắt dòng Max, sử dụng pin có thể hoán đổi. Cần lưu ý rằng dòng sử dụng pin tháo rời khác với dòng đổi pin.

Với 3 dòng xe máy điện sử dụng cấu hình pin khác nhau, VinFast rõ ràng đang cho thấy nỗ lực đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng.

VinFast dường như đang cố gắng đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Cho tới nay, loạt xe máy điện đổi pin chưa chính thức xuất hiện, mới chỉ được giới thiệu và hé lộ qua một số thông tin cơ bản. Cụ thể hơn, VinFast sẽ cho ra mắt 3 mẫu gồm Evo Max, Feliz Max, Vero X Max, và Drift Max với giá dự kiến lần lượt là 20 triệu đồng, 24,9 triệu đồng, 33,9 triệu đồng, và 39,9 triệu đồng. Mẫu xe máy điện đổi pin đầu tiên sẽ được ra mắt vào tháng sau là mẫu Evo Max.

Theo thông tin được công bố, các xe đổi pin sẽ có tính năng tương tự xe kèm pin, nhưng được thiết kế ở khoang chứa pin, có thể chứa hai pack pin.

Trạm đổi pin VinFast.

Về loại pin đổi, mỗi pack có dung lượng 1,5 kWh, đủ điện để xe di chuyển khoảng 85 km mỗi lần sạc. Người dùng sẽ cần thuê pin với chi phí 200.000 đồng/tháng/pin; chi phí đổi pin là 9.000 đồng/lần/pin đầy. Song song, người dùng vẫn có thể sạc tại nhà.

VinFast cũng đang gấp rút triển khai lắp đặt trạm đổi pin trên cả nước với mục tiêu 150.000 trạm đổi pin trên khắp cả nước; trước mắt, hãng sẽ cố gắng đạt 50.000 trạm đến cuối năm nay. Đây là số lượng cực lớn nếu so với quy mô trạm xăng ở Việt Nam - khoảng 17.000 trạm.