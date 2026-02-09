Sau di dời dân cư, khu vực ven Hồ Gươm bắt đầu thi công quảng trường

Bà Lê Thị Nụ, người dân phố Lò Sũ, cho biết bà đánh giá cao cách làm quyết liệt, nhanh gọn của chính quyền trong quá trình triển khai dự án. "Nhiều ngôi nhà tại đây đã được xây dựng từ lâu, kết cấu xuống cấp, trong khi việc sửa chữa, cải tạo gặp không ít khó khăn, nên việc quy hoạch, sắp xếp lại không gian đô thị là phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố", bà Nụ chia sẻ.