Sau di dời dân cư, khu vực ven Hồ Gươm bắt đầu thi công quảng trường
Minh Quang/VTC News |
Khu vực ven Hồ Hoàn Kiếm bước sang giai đoạn mới trong quá trình giải phóng mặt bằng, máy móc liên tục san gạt, thu dọn, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.
