Sau đêm 7/7: Ai là người chiến thắng?

Sale ngày đôi tháng nào cũng có, nhưng 7/7 năm nay lại rốp rẻng hơn hẳn bởi trước đó là những ồn ào liên quan đến 2 "chị đại" của giới là Hannah Olala và Võ Hà Linh.

Không thể phủ nhận sức nóng của ngày sale 7/7 năm nay. Dù các sàn thương mại điện tử gần như tháng nào cũng có chương trình sale ngày đôi, nhưng 7/7 lại thu hút sự chú ý đặc biệt khi trước đó giới livestream liên tục dậy sóng bởi những ồn ào xoay quanh hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Hannah Olala và Võ Hà Linh . Chính những cuộc tranh luận kéo dài trên mạng xã hội đã khiến không ít người chờ đợi đêm 7/7 như một "phép thử", để xem liệu sức hút của các phiên livestream sẽ thay đổi ra sao.

Khi ngày sale khép lại, câu chuyện trên mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hannah Olala và Võ Hà Linh tiếp tục bị cư dân mạng đặt lên bàn cân, từ lượng người xem, ưu đãi trong livestream đến doanh số bán hàng hay mức độ thảo luận. Nhiều người cũng đặt câu hỏi rằng, sau tất cả những gì đã diễn ra, ai mới là người "thắng" trong cuộc đua livestream 7/7?

1. Sàn thương mại điện tử và các nhãn hàng mới là bên hưởng lợi lớn nhất

Nếu nhìn rộng hơn, bên hưởng lợi lớn nhất sau đêm livestream 7/7 không phải một KOL hay KOC cụ thể mà chính là các sàn thương mại điện tử cùng hàng nghìn nhãn hàng đang kinh doanh trên nền tảng. Những cuộc tranh luận trước thềm ngày sale, sức nóng từ các phiên livestream và lượng thảo luận dày đặc trên mạng xã hội đều góp phần kéo người dùng mở ứng dụng, ở lại lâu hơn và gia tăng tỷ lệ mua sắm.

Điều các sàn cần không chỉ là một vài phiên livestream đạt kỷ lục, mà là càng nhiều người tham gia vào "hệ sinh thái mua sắm" càng tốt. Khi hàng loạt nhà sáng tạo nội dung như Hannah Olala, Võ Hà Linh, Lucie - Tuấn Dương, Tun Phạm, Long Chun, Diệp Lê... hay nhiều KOL, KOC khác đồng loạt lên sóng, người xem không chỉ theo dõi một phiên phát trực tiếp mà còn có xu hướng chuyển qua nhiều gian hàng khác để so sánh giá, săn voucher và chốt thêm nhiều đơn hàng ngoài dự tính.

Không chỉ các thương hiệu lớn, rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng hưởng lợi nhờ lượng truy cập tăng mạnh trong ngày cao điểm. Một phiên livestream thành công không chỉ mang về doanh số tức thời mà còn giúp thương hiệu tiếp cận thêm khách hàng mới, tăng lượt theo dõi gian hàng và tạo tiền đề cho các chiến dịch bán hàng sau đó. Có thể nói, chính sự cạnh tranh giữa các KOL đã góp phần tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, nhưng người hưởng lợi lớn nhất cuối cùng vẫn là các sàn thương mại điện tử và các nhãn hàng đang hiện diện trên đó.

2. Người tiêu dùng: Bên "lời" nhất sau cuộc đua livestream

Nếu các sàn thương mại điện tử thu về lượng truy cập và doanh số, thì người tiêu dùng lại là bên hưởng lợi trực tiếp từ cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các KOL và nhãn hàng. Để thu hút người xem và giữ chân khách hàng, mỗi phiên livestream đều liên tục tung ra voucher độc quyền, mã giảm giá, quà tặng kèm hay những mức giá chỉ áp dụng trong thời gian ngắn. Chính sự cạnh tranh này khiến người mua có thêm nhiều lựa chọn và cơ hội săn được sản phẩm với mức giá tốt hơn ngày thường.

Không chỉ mỹ phẩm, thời trang hay đồ gia dụng, hàng loạt ngành hàng từ thực phẩm, đồ điện tử đến sản phẩm chăm sóc cá nhân cũng đồng loạt tham gia cuộc đua ưu đãi. Nhiều người sẵn sàng lên lịch từ trước, canh đúng khung giờ phát sóng hoặc so sánh giữa nhiều phiên livestream để chọn nơi có mức giá và quyền lợi hấp dẫn nhất. Dĩ nhiên, săn được deal hời không đồng nghĩa với việc mua càng nhiều càng tốt. Người hưởng lợi thực sự là những người mua đúng nhu cầu, tận dụng được các ưu đãi hợp lý và lựa chọn sản phẩm từ những gian hàng chính hãng. Khi đó, cuộc đua giữa các KOL và các thương hiệu lại vô tình mang đến lợi ích lớn nhất cho chính người tiêu dùng.

3. Các KOL vẫn thu về doanh thu, sức hút và giá trị thương hiệu

Đối với các nhà sáng tạo nội dung, những ngày siêu sale luôn là thời điểm quan trọng trong năm. Doanh thu từ livestream, hoa hồng bán hàng, các hợp đồng quảng bá và độ phủ truyền thông đều có thể tăng mạnh nếu phiên phát sóng thu hút đông người xem. Ngay cả khi xuất hiện những tranh luận trên mạng xã hội, việc được nhắc đến liên tục cũng giúp các tên tuổi lớn duy trì sức nóng trước công chúng. Đặc biệt, với những gương mặt đã xây dựng được cộng đồng người theo dõi trung thành, mỗi đợt sale không chỉ là cuộc đua doanh số mà còn là cơ hội củng cố uy tín, giữ chân người xem và mở rộng tệp khách hàng cho các chiến dịch sau.