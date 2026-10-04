Sau đề xuất làm tổ hợp lấn biển 390.000 tỷ đồng, Tập đoàn Xuân Thiện tiếp tục muốn đầu tư cảng biển, thép công nghệ cao và đô thị tại một thành phố trực thuộc Trung ương

Tập đoàn Xuân Thiện vừa đề xuất nghiên cứu đầu tư tổ hợp đa ngành tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, kết nối cảng biển, sản xuất thép công nghệ cao với năng lượng, đô thị và dịch vụ.

Theo Cổng thông tin điện tử Thành ủy Huế, sáng 2/10, Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố nhiệm kỳ 2025–2030 làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện về đề xuất nghiên cứu đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xuân Thiện cho biết, trên cơ sở nghiên cứu tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tập đoàn đề xuất nghiên cứu đầu tư tổ hợp dự án trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, đô thị – dịch vụ, cảng biển, năng lượng và các hạng mục hỗ trợ.

Các dự án thành phần được đề xuất gồm Cảng biển Chân Mây; Tổng kho lỏng/khí Chân Mây; Nhà máy cấu kiện bê tông Chân Mây; khu đô thị – dịch vụ và nhà ở cán bộ, công nhân viên; tổ hợp dự án thép ứng dụng công nghệ cao… Việc nghiên cứu đồng bộ các dự án nhằm hình thành chuỗi liên kết giữa cảng biển, logistics, nguyên liệu, sản xuất công nghiệp, năng lượng, đô thị và dịch vụ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đầu tư, vận hành.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với định hướng nghiên cứu đầu tư của tập đoàn. Tuy nhiên, với quy mô lớn và tính chất đa ngành, công tác chuẩn bị cần được thực hiện thận trọng, đồng bộ, trên cơ sở đánh giá đầy đủ các tác động.

Trong đó, cần làm rõ phạm vi, diện tích, hiện trạng sử dụng đất của từng dự án; nghiên cứu các quy định về đất đai, đất rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế. Những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự, phạm vi bảo vệ và yêu cầu liên quan cũng phải được rà soát ngay từ giai đoạn nghiên cứu. Tập đoàn được đề nghị lựa chọn công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu phát triển bền vững.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhận định đề xuất của Tập đoàn Xuân Thiện phù hợp với định hướng phát triển kinh tế biển, kinh tế – xã hội và các quy hoạch, chủ trương phát triển của thành phố. Đây là tổ hợp quy mô lớn, gồm nhiều lĩnh vực có quan hệ chặt chẽ, vì vậy cần được nghiên cứu tổng thể, thay vì xem xét riêng lẻ từng dự án.

Theo đó, tập đoàn cần rà soát toàn bộ đề xuất, xác định rõ thứ tự ưu tiên, các hạng mục nền tảng và những phần việc có thể triển khai ngay. Lộ trình đầu tư phải bảo đảm đồng bộ, khai thác hiệu quả nguồn lực địa phương và phù hợp với khả năng đáp ứng của hạ tầng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với doanh nghiệp rà soát các quy hoạch liên quan, từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, sử dụng đất đến quy hoạch chuyên ngành. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu phương án bố trí khu dân cư, khu tái định cư tập trung, gắn với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Về môi trường, ông Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh đây là yêu cầu xuyên suốt quá trình nghiên cứu và triển khai dự án. Tập đoàn phải làm rõ công nghệ dự kiến áp dụng cùng các giải pháp kiểm soát bụi, khí thải, chất thải, nước thải, tiếng ồn và những tác động khác. Công nghệ cần được đánh giá cụ thể, thẩm định theo quy trình của cơ quan có thẩm quyền, không chỉ dựa trên cam kết chung của nhà đầu tư.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần phối hợp với thành phố xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực từ sớm; nghiên cứu quy hoạch tập trung nhà ở công nhân, nhà ở xã hội và khu chuyên gia, gắn với các thiết chế giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và dịch vụ thiết yếu.

UBND thành phố được giao chỉ đạo nghiên cứu thành lập tổ công tác trực tiếp theo dõi, đôn đốc, phối hợp tháo gỡ khó khăn cho dự án; đồng thời nghiên cứu cơ chế “luồng xanh” đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền địa phương, bảo đảm xử lý nhanh, đúng quy định.

Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố thống nhất chủ trương nghiên cứu và đồng hành cùng nhà đầu tư, nhưng quá trình thực hiện phải chắc chắn, bài bản, khoa học và có tầm nhìn dài hạn. Việc triển khai cần hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt chú trọng quyền lợi chính đáng, điều kiện sống, sinh kế lâu dài của người dân, đồng thời bảo vệ môi trường, cảnh quan và các giá trị tự nhiên của Chân Mây – Lăng Cô.

Trước đó, Tập đoàn Xuân Thiện đã đề xuất Tổ hợp dự án Cảng biển nước sâu, công - nông nghiệp chất lượng cao kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng tại thành phố Cần Thơ có quy mô khoảng 132.600 ha, với hạt nhân là khu lấn biển tại Trần Đề và Cù Lao Dung. Dự án gồm cảng nước sâu có thể tiếp nhận tàu 250.000 DWT, điện gió ngoài khơi công suất khoảng 10.000 MW, nhà máy đóng tàu, vùng nguyên liệu mía gắn với nhà máy đường và ba nhà máy thép.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 390.000 tỷ đồng (tương đương 15 tỷ USD), thời gian triển khai khoảng 10 năm kể từ khi được giao khu vực biển. Doanh nghiệp ước tính khi vận hành ổn định, tổ hợp dự án có thể đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động.

Tập đoàn Xuân Thiện cũng đề nghị thành phố chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát lấn biển tại Trần Đề và Cù Lao Dung, đồng thời bổ sung khu vực này vào quy hoạch Khu kinh tế Trần Đề và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ giai đoạn 2026-2031, tầm nhìn đến năm 2050.