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Sau cuộc di dời 17.000 dân lớn nhất lịch sử, nay 7.100 người quyết lập kỳ tích cho dự án lớn nhất Việt Nam

Minh Tiến
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Hơn 7.000 gấp rút thi công siêu công trình sử dụng nhiều công nghệ hiện đại nhất Việt Nam.

- Ảnh 1.

Vào tháng 6/2015, dự án sân bay quốc tế xịn nhất Việt Nam đã chính thức được Quốc hội thông qua. Công trình có công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, công trình sở hữu nhiều công nghệ hiện đại.

Vào năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án giải tỏa gần 5.400 hecta đất. Ngoài diện tích lớn của Tổng công ty cao su Đồng Nai, có 5.000 hộ dân với 17.000 nhân khẩu phải giải tỏa. Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho công trình có diện tích đất cần thu hồi lớn nhất từ trước đến nay được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Sau đó, vào ngày 5/1/2021, công trình chính thức khởi công. Đến thời điểm này, tổng giá trị sản lượng đã thực hiện của dự án đạt khoảng 80%. Tính đến tháng 7.2026, ACV cho biết công trường dự án thành phần 3 duy trì hơn 7.100 nhân sự làm việc.

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thi công, xác định rõ các hạng mục triển khai, thời gian thực hiện, số lượng nhân sự và máy móc, thiết bị huy động. Đồng thời, các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại công trường cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Đặc biệt, gói thầu 5.10 thi công nhà ga hành khách là "trái tim" của công trình đang dần hình thành, đang hoàn thiện các công việc còn lại như xây trát, chống thấm, sơn, ốp lát, trần, vách ngăn, nội thất và cảnh quan.

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Về công nghệ, tại công trình nhà ga hành khách sẽ sử dụng công nghệ 4.0 trong quá trình vận hành, 40 cửa lên máy bay, 72 quầy kiểm tra hộ chiếu sẽ được triển khai. Cùng với đó, công trình nhà ga hành khách được thiết kế xây dựng và áp dụng các công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực hàng không, lựa chọn chủng loại vật liệu theo xu hướng áp dụng cho các nhà ga hàng không hiện đại trên thế giới đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ.

Trong đó, công nghệ AI được áp dụng vào hệ thống làm thủ tục hành khách, hệ thống làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ hỗ trợ việc nhận dạng và xác định danh tính của hành khách thông qua dữ liệu sinh trắc học về khuôn mặt, dấu vân tay… được nhanh chóng, chính xác, rút ngắn được thời gian làm thủ tục hàng không.

Tags

Đồng Nai

ACV

công nghệ AI

công nghệ 4.0

tái định cư

dự án

di dời 17.000 dân

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