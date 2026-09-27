Sau chuyến xe 2km thu 70.000 đồng, 1 hợp tác xã vận tải bị phạt 88 triệu đồng, tước giấy phép 2 tháng

Bên cạnh vụ thu 70.000 đồng cho quãng đường 2 km, Hợp tác xã vận tải này còn bị xác định mắc 8 lỗi vi phạm trong hoạt động vận tải.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn, có trụ sở tại phường Quy Nhơn Nam. Quyết định được đưa ra sau quá trình kiểm tra, xác minh hoạt động vận tải của đơn vị này.

Theo đó, một trong những hành vi bị xử phạt liên quan trực tiếp đến phương tiện mang biển kiểm soát 77H-103.xx, do tài xế L.N.H. điều khiển. Khoảng 19h20 đến 19h40 ngày 30/8, tài xế vận chuyển hành khách từ khu vực số 194 đường Xuân Diệu, trước nhà hàng Thuyền Quán, đến số 1H1 đường Nguyễn Thị Định, trước khách sạn L’Amor.

Đây là chuyến xe từng được một du khách phản ánh với cơ quan chức năng về việc bị "chặt chém", thu cước cao.

Phương tiện liên quan vụ du khách phản ánh bị tài xế thu 70.000 đồng cho quãng đường khoảng 2 km vào đêm 30/8 (Ảnh: Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai)

Với hành vi này, Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn bị phạt 11 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng đối với phương tiện nói trên.

Không chỉ dừng ở vi phạm liên quan đến chuyến xe bị phản ánh, cơ quan chức năng còn phát hiện 7 lỗi khác trong quá trình kiểm tra hoạt động của hợp tác xã. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành thêm một quyết định xử phạt vào ngày 24/9 với tổng số tiền 77 triệu đồng.

Các lỗi được xác định gồm: không lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động vận tải; có bộ phận quản lý an toàn nhưng không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định; lập nhưng không cập nhật đầy đủ, chính xác lý lịch hành nghề của lái xe.

Hợp tác xã cũng bị xác định sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách nhưng không có hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông và cách thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe. Một số lái xe tham gia kinh doanh vận tải khi chưa được tập huấn, hướng dẫn đầy đủ về nghiệp vụ vận tải hành khách và an toàn giao thông.

Ngoài ra, đơn vị còn vi phạm quy định về niêm yết thông tin trên xe và không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe.

Trong 7 lỗi này, hành vi không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe có mức phạt cao nhất, ở mức 22 triệu đồng. Tổng số tiền phạt lên tới 88 triệu đồng.

Bên cạnh tiền phạt, Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn còn bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải trong thời hạn 2 tháng. Đơn vị có trách nhiệm khắc phục các tồn tại, vi phạm đã được cơ quan chức năng xác định.

Trước đó, vào tối 30/8, một du khách phản ánh tới cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai về việc bị tài xế xe dịch vụ biển kiểm soát 77H-103.xx thu 75.000 đồng cho quãng đường khoảng 2 km tại phường Quy Nhơn. Trong quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định phương tiện và tài xế thuộc Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn.

Tài xế L.N.H. sau đó thừa nhận đã thu của hành khách 70.000 đồng, cao hơn mức cước khi đặt xe thông qua ứng dụng.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã kiểm tra hoạt động của phương tiện và đơn vị vận tải. Kết quả kiểm tra không chỉ làm rõ hành vi liên quan đến chuyến xe bị phản ánh mà còn phát hiện thêm nhiều thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành và bảo đảm an toàn vận tải của hợp tác xã. Việc xử phạt được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP và Nghị định 336/2025/NĐ-CP.

Liên quan đến hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cũng công khai danh sách 39 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, xe hợp đồng điện tử và xe điện bốn bánh.

Cơ quan này khuyến nghị người dân và du khách ưu tiên đặt xe thông qua ứng dụng hoặc tổng đài chính thức của các đơn vị vận tải. Hành khách cũng nên kiểm tra, xác nhận giá cước, hành trình và thông tin chuyến đi trước khi sử dụng dịch vụ để hạn chế phát sinh tranh chấp.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân có thể phản ánh thông tin tới cơ quan chức năng để được xác minh và xử lý theo quy định.

Nguồn: Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai