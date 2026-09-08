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Sau chuyến bay dài về Hà Nội, dòng chữ ở khu nhập cảnh Nội Bài khiến nhiều người Việt thấy ấm lòng

Bích Ngọc
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Không chỉ phân làn riêng cho công dân Việt Nam và người nước ngoài, sân bay Nội Bài còn tạo thêm một điểm chạm thân thiện ở khu vực nhập cảnh với những lời chào được thiết kế riêng cho từng nhóm hành khách.

Những ngày gần đây, khu vực nhập cảnh tại sân bay Nội Bài thu hút sự chú ý của hành khách với những lời chào được hiển thị trên các bảng LED. Nếu hành khách quốc tế được chào đón bằng dòng chữ “Welcome to Vietnam”, công dân Việt Nam trở về sau chuyến đi nước ngoài lại được gửi lời nhắn giản dị: “Mừng bạn về nhà”.

Theo đó, tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh dành cho người nước ngoài, dòng chữ “Welcome to Vietnam” (Chào mừng quý khách tới Việt Nam) xuất hiện như một lời chào thân thiện dành cho những vị khách lần đầu hoặc trở lại Việt Nam.

- Ảnh 1.

Tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh dành cho người nước ngoài, dòng chữ “Welcome to Vietnam” (Chào mừng quý khách tới Việt Nam). Ảnh: Chuyện hàng không

Trong khi đó, ở khu vực nhập cảnh dành cho công dân Việt Nam, thông điệp “Mừng bạn về nhà” mang sắc thái gần gũi hơn. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng tạo cảm giác ấm áp, như một lời chào dành cho những người vừa kết thúc hành trình ở nước ngoài và trở về quê hương.

Cách thể hiện này cũng được xem là một điểm nhấn nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc nâng cao trải nghiệm của hành khách. Thay vì chỉ đưa ra các biển hướng dẫn mang tính chức năng, sân bay lồng ghép những thông điệp gần gũi vào không gian làm thủ tục, tạo cảm giác được chào đón ngay từ những bước đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam hoặc trở về nước.

Đặc biệt, thông điệp “Mừng bạn về nhà” xuất hiện trong bối cảnh sân bay Nội Bài vừa có sự thay đổi đáng chú ý trong cách tổ chức khu vực xuất nhập cảnh.

- Ảnh 2.

Ở khu vực nhập cảnh dành cho công dân Việt Nam, thông điệp “Mừng bạn về nhà” mang sắc thái gần gũi hơn. Ảnh: Chuyện hàng không

Trước đó, từ ngày 2/8, công dân Việt Nam đã được bố trí làn xuất nhập cảnh riêng tại nhà ga quốc tế T2, bên cạnh làn riêng có biển hướng dẫn dành cho người nước ngoài. Đây là mô hình đã được áp dụng tại nhiều sân bay lớn trên thế giới, nhằm phân luồng hành khách và rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Việc phân làn riêng không chỉ giúp hành khách Việt Nam dễ dàng nhận biết khu vực làm thủ tục mà còn góp phần giảm thời gian chờ, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm. Theo thông tin từ lãnh đạo sân bay, việc tổ chức luồng di chuyển khoa học hơn cũng giúp tối ưu khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh, từ đó cải thiện trải nghiệm cho cả hành khách trong nước và quốc tế.

Bảng hướng dẫn làn riêng cho công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Nội Bài. Ảnh: NIA

Thực tế, nhiều hành khách sau khi trải nghiệm làn riêng cho biết thời gian làm thủ tục được rút xuống còn khoảng 4 - 5 phút, thậm chí nhanh hơn, trong khi trước đây việc đứng chung với lượng lớn hành khách quốc tế có thể khiến thời gian nhập cảnh kéo dài từ nửa tiếng đến cả tiếng vào những thời điểm đông người.

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung những lời chào như “Welcome to Vietnam” hay “Mừng bạn về nhà” có thể xem là một bước hoàn thiện thêm trải nghiệm tại khu vực cửa ngõ quốc tế của Thủ đô. Một bên thể hiện sự hiếu khách với du khách quốc tế, một bên tạo cảm giác thân thuộc với người Việt trở về sau hành trình xa nhà.

Những thay đổi này cũng phù hợp với xu hướng các sân bay ngày càng chú trọng không chỉ tốc độ và hiệu quả làm thủ tục mà còn cả trải nghiệm của hành khách, từ cách tổ chức luồng di chuyển, hệ thống chỉ dẫn cho tới những chi tiết nhỏ trong không gian nhà ga.

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Nội Bài

nhập cảnh

công dân Việt Nam

Người nước ngoài

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