Sau chip 5G của Huawei, Mỹ cam kết bảo vệ an ninh quốc gia

Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ - Gina Raimondo mới đây khi được hỏi rằng, Hoa Kỳ sẽ phản ứng ra sao sau thông báo của Huawei về điện thoai Mate 60 Pro ra mắt vào tháng 8 vừa qua. Điện thoại được trang bị chipset chạy nút quy trình 7nm 9000s 5G. Trong khi trước đó, Huawei được cho là không thể có được chip tiên tiến do các quy định kiểm soát công nghệ ngặt nghèo của Mỹ. Con chip này do xưởng đúc lớn nhất Trung Quốc làSMIC chế tạo, sử dụng nút quy trình cũ hơn, nén số lượng bóng bán dẫn thấp hơn so với các con chip do Apple, Qualcomm và các hãng khác thiết kế.

Tuy nhiên, thông tin về phiên bản Mate 60 Pro là điện thoại 5G đầu tiên của công ty Huawei kể từ dòng Mate 40 ra mắt vao năm 2020 đã khiến các nhà lập pháp và quan chức Hoa Kỳ tự hỏi làm thế nào Huawei có thể vượt qua các rào cản thương mại của Hoa Kỳ để xây dựng chipset 5G. Ba mẫu điện thoại hàng đầu trước đây do Huawei sản xuất, gồm dòng P50 và Mate 50 từ năm 2022 và dòng P60 vào năm 2023 đều sử dụng chip Snapdragon của Qualcomm đã được tinh chỉnh để không hoạt động với tín hiệu 5G. Huawei cũng đã nhận được giấy phép nhập khẩu những con chip đó.

SMIC và Huawei có thể bị cắt hoàn toàn nguồn cung từ các nhà cung cấp của Mỹ

Đầu tuần này, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News, ông Raimondo nói: “Mỗi khi chúng tôi thấy điều gì đó đáng lo ngại, chúng tôi sẽ điều tra nó một cách triệt để”. Thư ký Bộ Thương mại gọi khả năng Huawei có được chip 5G là “đáng lo ngại sâu sắc”. Tại Washington, các đảng viên Đảng Cộng hòa phát biểu rằng, việc phát triển những con chip 5G này và khả năng sản xuất của SMIC là vi phạm các quy định trừng phạt đối với Huawei và Mỹ nên đáp trả bằng cách cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cho cả SMIC và Huawei.

Huawei đã nằm trong Danh sách thực thể do Chính phủ Mỹ ban hành vì được xem là mối đe dọa an ninh quốc gia và do đó không thể kinh doanh với chuỗi cung ứng của mình tại Hoa Kỳ. Nhà sản xuất điện thoại đến từ Trung Quốc đã phải phát triển hệ điều hành HarmonyOS của riêng mình sau khi bị cắt hợp tác kinh doanh với Google và phần mềm Android của hãng. Công ty này cũng đã phát triển Dịch vụ di động Huawei cho hệ sinh thái thiết bị của mình.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ chia sẻ rằng, “Việc điều tra cần có thời gian. "Bạn biết đấy, chúng tôi cần thu thập thông tin. Vì vậy, tại thời điểm này, tất cả những gì tôi có thể nói là điều đó đáng lo ngại và chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ hành động mạnh mẽ nhất có thể để bảo vệ nước Mỹ." Kênh Bloomberg đưa tin vào tháng 10 năm nay rằng, chipset Kiri 9000s được SMIC sản xuất bằng cách sử dụng kỹ thuật in khắc tia cực tím sâu (DUV) có thể khắc các mẫu mạch trên chip không cao hơn 7nm.

Các chip tiên tiến hơn, như bộ xử lý ứng dụng 4nm và 3nm được sử dụng trên một số thiết bị Android và iOS hiện tại, yêu cầu sử dụng máy in thạch bản cực tím (EUV) do chỉ công ty ASML của Hà Lan sản xuất. Quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ cấm vận chuyển máy EUV sang Trung Quốc. Tuy nhiên, một số máy DUV vẫn có thể được chuyển sang Trung Quốc.

Thảo luận về cách ASML hợp tác với Hoa Kỳ, ông Raimondo cho biết, "Chúng tôi liên lạc khá thường xuyên với Hà Lan và với ASML vì họ là đối tác của chúng tôi trong các biện pháp kiểm soát xuất khẩu này. Tôi đã trao đổi với họ khá thường xuyên, không chỉ về cuộc điều tra này. "

Công nghệ của Canon có thể cho phép SMIC xây dựng chip 5nm và thậm chí là 2nm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Mao Ning thông tin trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh hôm thứ Ba rằng ,“Mỹ đã nhiều lần lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và điều này không có lợi cho chuỗi cung ứng công nghiệp và toàn cầu”.

Một số quan chức Mỹ lo ngại rằng, xưởng đúc chip SMIC sẽ sớm sản xuất chip 5nm, đưa Huawei đến gần hơn với nút 3nm được TSMC sử dụng để sản xuất chip A17 Pro sử dụng trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Trở lại vào tháng 10, công ty Canon của Nhật Bản đã thông báo rằng họ đã phát triển được phương pháp sản xuất chip 5nm mà không cần sử dụng kỹ thuật in thạch bản EUV. Canon cho biết công nghệ in thạch bản nano (NIL) của họ hiện có thể giúp tạo ra chip 5nm. Với những cải tiến về công nghệ mặt nạ, Canon cho biết quy trình NIL của họ có thể giúp tạo ra chip 2nm.

Vì công nghệ này không sử dụng hệ thống quang học hoặc gương tiên tiến như EUV nên Canon có thể vận chuyển công nghệ này sang Trung Quốc. Nhà phân tích Gaurav Gupta của hãng nghiên cứu thị trường Gartner cho biết, ông kỳ vọng Mỹ sẽ ngăn cản Trung Quốc sớm tiếp cận công nghệ này.