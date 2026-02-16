Sau chính sách gia hạn thẻ cho 3 triệu hội viên, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục xuất hiện dịp 29 Tết, gửi lời cảm ơn lãnh đạo ngành Xây dựng

Chiều 16/2 (tức 29 Tết âm lịch), trên trang Facebook cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC – Bamboo Airways đã đăng tải dòng trạng thái gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo ngành Xây.

Cụ thể, ông bày tỏ sự cảm kích khi Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Bamboo Airways.

Theo chia sẻ, những ngày giáp Tết, toàn bộ đội ngũ Bamboo Airways làm việc với cường độ cao, từ buồng lái, khoang hành khách, phòng điều hành, phòng chờ sân bay tới khu kỹ thuật ngoài đường băng. Mục tiêu được nhấn mạnh là bảo đảm mỗi chuyến bay cuối năm "hanh thông, đúng giờ, chỉn chu và trọn vẹn nhất".

Tết Nguyên đán là giai đoạn cao điểm lớn nhất của ngành hàng không trong năm, khi nhu cầu đi lại, về quê và du lịch tăng mạnh. Áp lực khai thác đội tàu bay, điều phối slot cất hạ cánh, bố trí nhân sự và duy trì tỷ lệ đúng giờ vì vậy gia tăng đáng kể.

Trong thông điệp của mình, ông Trịnh Văn Quyết cũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan quản lý đã đồng hành, đồng thời ghi nhận sự tin cậy của hành khách đối với hãng bay. Ông khẳng định Bamboo Airways sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để phục vụ tốt nhất khách hàng trong mùa cao điểm.

Đáng chú ý, trước đó khoảng một tuần, ông Quyết cũng bất ngờ công bố chính sách mới dành cho hội viên Bamboo Airways. Theo thông tin được chia sẻ, toàn bộ 3 triệu hội viên của hãng sẽ được hệ thống tự động gia hạn thời gian sử dụng thẻ thêm một năm so với hạn mức hiện tại, không cần thực hiện thủ tục hành chính và không phân biệt hạng thẻ.

Đơn cử, các thẻ có thời hạn đến 31/10/2026 sẽ được kéo dài hiệu lực tới 31/10/2027. Toàn bộ quá trình cập nhật dữ liệu và thông báo thay đổi thời hạn thẻ được hệ thống quản trị của hãng thực hiện tự động.

Việc duy trì các quyền lợi ưu tiên cho tệp khách hàng quy mô lớn này được xem là động thái củng cố sự gắn bó của người dùng với dịch vụ trong bối cảnh thị trường hàng không bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, đồng thời cạnh tranh về chất lượng và trải nghiệm ngày càng gay gắt.

Trước đó, ngày 26/1/2026, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện tại buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông công khai xuất hiện sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thi hành án, đánh dấu sự tái xuất của cựu lãnh đạo FLC trong các hoạt động đối ngoại và doanh nghiệp.

