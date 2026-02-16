Truyền thông Canada ngạc nhiên trước tăng trưởng kinh tế Việt Nam, dự báo nước ta là "con hổ mới" châu Á

Thủ tướng tiếp, làm việc với đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản có chuyến khảo sát tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tổ chức, chiều 9/2. Ảnh: VGP

Vào tháng 1 vừa qua, một loạt các phương tiện truyền thông quốc tế đã đăng tải những đánh giá lạc quan về nền kinh tế Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh kết quả tăng trưởng năm 2025 và các động lực cơ bản đằng sau thành quả này.

Theo hãng tin Reuters, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025, cao hơn năm trước, cho thấy khả năng phục hồi cũng như mở rộng đáng kể của quốc gia. Việt Nam tiếp tục được xác định là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là đối với các mặt hàng điện tử, dệt may và giày dép. Sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Apple và Nike, với hoạt động sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam phục vụ các thị trường xuất khẩu chính, cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của đất nước trong mạng lưới sản xuất quốc tế.

Trong khi đó, hãng tin AFP gọi Việt Nam là một "câu chuyện thành công" của châu Á. Theo hãng tin này, nền kinh tế của Việt Nam duy trì tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp những rủi ro từ các biện pháp thuế quan mới của Mỹ. Khả năng phục hồi này bắt nguồn từ tiêu dùng nội địa, đầu tư kinh doanh và chi tiêu công, cho thấy một nền tảng vững chắc và định hướng chính sách hỗ trợ khu vực tư nhân.

Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ

Phân tích sâu hơn, theo bài viết được đăng tải trên trang The McGill International Review (MIR) của Canada vào tháng 1/2026, mô hình phát triển hiện nay của Việt Nam dựa trên 2 nền tảng chính.

Cụ thể, thứ nhất là vai trò sở hữu và kiểm soát của Nhà nước trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Thứ hai là chính sách đối ngoại linh hoạt. Chính sách này giúp Việt Nam duy trì thế cân bằng chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ, hai cường quốc có ảnh hưởng sâu rộng tới khu vực.

The McGill International Review phân tích, hiệu quả của mô hình kinh tế hỗn hợp này ở Việt Nam được thể hiện rõ qua các chỉ số phát triển. Theo đó, từ năm 1990, tỷ lệ nghèo tại Việt Nam giảm mạnh, giúp khoảng 40 triệu người thoát nghèo và gần như xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực vào năm 2020. Đây được coi là một trong những thành tựu xã hội nổi bật nhất của Việt Nam trong hơn 30 năm qua.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ 1990 – 2022, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam tăng gần 50%, đưa nước ta vào nhóm quốc gia có mức "phát triển con người cao" theo phân loại của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc. Cùng với đó, khả năng tiếp cận y tế, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và tỷ lệ biết chữ ở Việt Nam cũng đều được cải thiện rõ rệt.

Kinh tế Việt Nam có kết quả phát triển tích cực trong bối cảnh thế giới có nhiều thách thức. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, The McGill International Review cho rằng, trong nhiều năm liên tiếp, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tiệm cận ngưỡng từ 7 - 10%. Đây là mức từng gắn với giai đoạn công nghiệp hóa đỉnh cao của các "con hổ châu Á". Đây cũng chính là cơ sở để nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá Việt Nam là nền kinh tế có tiềm năng bứt phá trong trung và dài hạn.

Theo MIR, Việt Nam đang vươn lên trong bối cảnh quốc tế phức tạp hơn so với thời kỳ của 4 "con hổ châu Á" trước đây, nhất là khi chuỗi cung ứng toàn cầu phân mảnh và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng. Nhưng quá trình tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu cũng mở ra cơ hội, nhất là khi các tập đoàn đa quốc gia tìm cách đa dạng hóa địa điểm sản xuất. Hơn nữa, MIR cho rằng, việc tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất toàn cầu giúp Việt Nam có vị thế chiến lược trong làn sóng dịch chuyển này.

Ngoài ra, bài viết của MIR cũng nhấn mạnh về sự khác biệt của kinh tế Việt Nam so với mô hình tăng trưởng truyền thống. Đó là Nhà nước vẫn giữ vai trò trung tâm trong định hướng phát triển, cùng với việc mở rộng không gian cho cơ chế thị trường. Đây được coi là yếu tố giúp Việt Nam nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động toàn cầu.

Đồng quan điểm, tờ China Daily của Trung Quốc, đánh giá cao quá trình đổi mới và chuyển dịch mạnh mẽ của Việt Nam. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của mức tăng trưởng hơn 8% của Việt Nam năm 2025, và coi đây là cột mốc đưa đất nước nổi bật giữa bối cảnh biến động toàn cầu. Bên cạnh đó, xuất khẩu và FDI, đầu tư cơ sở hạ tầng cùng những chiến lược kích thích tiêu dùng được xác định, tăng cường quan hệ với các đối tác thương mại truyền thống là những nền tảng quan trọng giúp phát triển kinh tế Việt Nam.

Ngoài ra, bài viết cũng nhấn mạnh tới tốc độ tăng trưởng nhanh của Việt Nam trên hành trình trở thành một trong những nền kinh tế dẫn dắt Đông Nam Á, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng ra thị trường toàn cầu, mặc dù phải ứng phó với các rào cản thuế quan ngày càng gia tăng.

Du lịch cũng nổi bật như một điểm nhấn quan trọng của kinh tế Việt Nam. Tờ SCMP của Trung Quốc, đưa tin lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam tăng mạnh trong năm 2025, giúp nâng tổng số khách quốc tế lên khoảng 21,2 triệu lượt. Chính sách thị thực của Việt Nam được nới lỏng và các biện pháp khuyến mãi đã hỗ trợ tăng trưởng từ nhiều thị trường, từ đó đẩy doanh thu du lịch lên trên 1 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, Liên Hợp Quốc đã xếp hạng Việt Nam trong số các điểm đến phát triển nhanh nhất thế giới, cùng với một số nền kinh tế lớn.

Việt Nam có tiềm năng vượt qua Thái Lan

Kinh tế Việt Nam được đánh giá là sẽ sớm vượt qua Thái Lan về quy mô GDP danh nghĩa. Ảnh: The Nation

Một chủ đề quan trọng khác trong các bài báo quốc tế thời gian gần đây là tiềm năng của Việt Nam trong việc vượt qua Thái Lan về quy mô GDP danh nghĩa. Tờ Nikkei Asia của Nhật Bản đưa tin rằng Việt Nam có thể đạt ngưỡng này vào năm 2026, nhờ các dự án công trình công cộng quy mô lớn giúp thúc đẩy tăng trưởng.

Các dự báo cho thấy GDP danh nghĩa của Việt Nam có thể đạt khoảng 500 - 600 tỷ USD trong giai đoạn 2026 -2027, với GDP bình quân đầu người vượt quá 5.000 USD. Tờ Thailand Business News cũng mô tả sự chuyển biến này là một thời khắc lịch sử, phản ánh sự bùng nổ của ngành sản xuất Việt Nam, song song với những thách thức về cấu trúc kinh tế của Thái Lan. Tờ Bangkok Post gọi Việt Nam là "ngôi sao đang lên", đồng thời dẫn chứng dòng vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, bao gồm cả từ các doanh nghiệp Thái Lan.

Bước sang năm 2026, truyền thông thế giới phân tích, việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tiếp tục cải cách thể chế và khai thác hiệu quả mô hình phát triển hiện nay được xem là yếu tố then chốt. Đây cũng sẽ là nền tảng để Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành "con hổ châu Á" trong kỷ nguyên phát triển mới.