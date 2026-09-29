Sau cải tạo, tuyến phố ở Hà Nội không còn cây xanh

Phố Bùi Huy Đáp (trước đây là ngõ 15 đường Ngọc Hồi), thuộc địa bàn phường Yên Sở (TP Hà Nội). Tuyến phố có chiều dài 500 m, nối từ đường Ngọc Hồi đến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Theo nhiều người dân, khi cải tạo, chỉnh trang, nhiều cây xanh trên vỉa hè tuyến phố bị chặt hạ, di dời. Tuy nhiên, khi hoàn thành công trình, chưa thấy cơ quan chức năng trồng lại, nên cả tuyến phố không có cây xanh nào.