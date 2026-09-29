Trao đổi với phóng viên, một cán bộ phường Yên Sở (TP Hà Nội) cho biết tuyến đường do cấp thành phố làm chủ đầu tư. Phóng viên đã liên hệ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) để trao đổi về vấn đề này, tuy nhiên chưa có câu trả lời.
Sau cải tạo, tuyến phố ở Hà Nội không còn cây xanh
Trường Phong |
Khi cải tạo, chỉnh trang, nhiều cây xanh trên vỉa hè tuyến phố Bùi Huy Đáp (Yên Sở, Hà Nội) bị chặt hạ, di dời. Tuy nhiên, khi hoàn thành công trình, chưa thấy cơ quan chức năng trồng lại cây xanh.
Trao đổi với phóng viên, một cán bộ phường Yên Sở (TP Hà Nội) cho biết tuyến đường do cấp thành phố làm chủ đầu tư. Phóng viên đã liên hệ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) để trao đổi về vấn đề này, tuy nhiên chưa có câu trả lời.
Theo tienphong Copy link
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