Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 3.3 đưa tin, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28.2, nhưng những hình ảnh được cho là cho thấy thi thể không còn sự sống của ông Khamenei bị chôn vùi dưới đống đổ nát lan truyền trên mạng xã hội lại được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Những hình ảnh này là một phần của làn sóng thông tin sai lệch trực tuyến sau cái chết của nhà lãnh đạo lâu năm của nước cộng hòa Hồi giáo, chứa các lỗi hình ảnh cho thấy nội dung được tạo ra bằng phần mềm và đã được các công cụ phát hiện AI nhận định là có khả năng được tạo ra bằng AI.

"Truyền thông quốc tế đã công bố bức ảnh thi thể của Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh Israel hôm thứ Bảy", dòng chú thích bằng tiếng Mã Lai của một bức ảnh được chia sẻ trên Facebook vào ngày 1.3 cho biết.

Hình ảnh dường như cho thấy thi thể của ông Khamenei nằm giữa đống đổ nát bê tông, được chia sẻ phía trên video từ bản tin của hãng truyền thông Al Jazeera (Qatar) về việc nhà lãnh đạo lâu năm của nước cộng hòa Hồi giáo này bị sát hại.

Một hình ảnh tương tự dường như cho thấy các nhân viên cứu hộ đang dọn dẹp đống đổ nát khỏi thi thể của ông Khamenei, cũng được chia sẻ cùng ngày trong một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung: "Iran công bố hình ảnh thi thể của ông Khamenei nằm dưới đống đổ nát."

Các bài đăng giả mạo được chụp ảnh màn hình vào ngày 2.3.2026, có thêm biểu tượng AI và dấu X màu đỏ do AFP thêm vào

Những hình ảnh này cũng được chia sẻ trên YouTube và nhiều nơi khác bằng nhiều ngôn ngữ, đã lan truyền sau khi truyền thông nhà nước Iran xác nhận về cái chết của ông Khamenei sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

AFP đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố sẽ phát động chiến dịch "khốc liệt nhất" trong lịch sử nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ, vốn nằm ở các quốc gia vùng Vịnh.

Ban đầu, Iran đáp trả cuộc tấn công của Israel và Mỹ bằng một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Trung Đông, khiến ít nhất hai người thiệt mạng ở Abu Dhabi (UAE) và một người khác ở Tel Aviv (Israel), trước khi tiếp tục một làn sóng tấn công mới sau khi truyền thông nhà nước Iran xác nhận cái chết của ông Khamenei.

Tuy nhiên, theo AFP, vẫn chưa có bức ảnh nào về thi thể của ông Khamenei được công bố chính thức , và những hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là có khả năng do AI tạo ra.

Về bức ảnh đầu tiên được chia sẻ, một phiên bản chưa cắt cúp cũng được lan truyền trên Facebook, cho thấy nó có nhãn "Meta AI".

Bàn tay và các ngón tay của nhân vật trong ảnh cũng trông biến dạng và không cân đối - một dấu hiệu rõ ràng của nội dung do AI tạo ra.

Phân tích hình ảnh bằng công cụ phát hiện AI Vera.ai đã xác định xác suất cao hình ảnh này được tạo ra bởi AI.

Ảnh chụp màn hình kết quả từ công cụ phát hiện AI Vera.ai

Phân tích hình ảnh thứ hai bởi công cụ phát hiện AI của Hive Moderation cũng cho thấy nó "có khả năng chứa nội dung do AI tạo ra hoặc nội dung deepfake".

Ảnh chụp màn hình kết quả công cụ phát hiện AI của Hive Moderation

Các nhân viên cứu hộ trong hình ảnh do AI tạo ra cũng khác với những người xuất hiện trong các bức ảnh về hoạt động cứu hộ do các hãng tin Iran chụp và được AFP đăng tải.

So sánh ảnh chụp màn hình giữa hình ảnh nhân viên cứu hộ do AI tạo ra (trái) và ảnh chụp các hoạt động cứu hộ ở Iran

Ngoài ra, AFP cũng đã bác bỏ nhiều thông tin sai lệch khác về xung đột ở Trung Đông.