Sau Avdiivka, Nga ồ ạt tấn công mục tiêu mới: Kịch chiến bùng nổ, quân Ukraine căng mình cản phá

Nga dồn dập tấn công, nhắm vào Robotyne



Hãng thông tấn AFP ngày 19/2 cho biết, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với "hỏa lực dữ dội" từ lực lượng Nga tấn công vào Zaporizhzhia, với một loạt cuộc tập kích gần làng Robotyne.

Theo chỉ huy cấp cao của Ukraine Oleksandr Tarnavsky, Nga đang cố gắng đạt được bước tiến tại đây bằng cách chia nhỏ các nhóm tấn công và huy động xe bọc thép yểm trợ.

"Tình hình ở đây (Zaporizhzhia) rất căng thẳng, lực lượng Nga đang tấn công dữ dội" - Đại diện phát ngôn của ông Tarnavsky nói trên truyền hình nhà nước Ukraine.

Robotyne được cho là mục tiêu chiến lược tiếp theo của Nga. Ảnh: Newsweek

Trước đó, theo hãng tin CNN, ngay chiều 17/2, không lâu sau khi tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn Avdiivka, Nga đã tiến hành cuộc tấn công thăm dò nhằm vào các phòng tuyến phía nam của Ukraine, tập trung ở khu vực Zaporizhzhia.

Nỗ lực bước đầu của Nga nhằm chọc thủng phòng tuyến phía nam của Ukraine đã được tiến hành với lực lượng gồm "30 phương tiện chiến đấu và một số lượng lớn binh sĩ".

Ông Dmytro Lykhovii - phát ngôn viên lực lượng miền nam Ukraine - đồng thời cho biết, Nga đang tập trung quân tại Zaporizhzhia nhiều hơn cả ở Avdiivka.

Điều này làm dấy lên những suy đoán cho rằng Robotyne - ngôi làng ở phía tây Zaporizhzhia, nằm dọc theo tuyến đường quan trọng dẫn tới thành phố chiến lược Melitopol - chính là mục tiêu chiến lược tiếp theo của Nga.

Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với "hỏa lực dữ dội" từ lực lượng Nga tấn công vào Zaporizhzhia. Ảnh: TASS

Bước sang ngày 18/2, báo cáo của hãng tin tức quốc gia Ukraine (UNN) tiếp tục cho biết, chỉ trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã phát động tấn công vào 18 khu định cư ở Zaporizhzhia bằng 660 quả đạn các loại.



Trong số này có:

- 543 quả đạn pháo: Nhằm vào các khu định cư Huliaipol, Levadne, Charivne, Novodanylivka, Preobrazhenka, Stepnohirsk, Kamianske, cùng các thị trấn và làng mạc khác ở tiền tuyến.

- 56 máy bay không người lái (UAV): Nhằm vào Malynivka, Robotyne, Charivne, Novoandriivka, Chervone, Mala Tokmachka, Novoivanivka, Hirke và Kamianske.

- 55 đạn rocket phóng loạt (MLRS): Nhằm vào Huliaypole, Robotyne, Mala Tokmachka, Novoandriivka, Stepnohirsk và Kamianske.

- 5 quả đạn đường không tấn công Novodarivka và Robotyne.

- 1 tên lửa

"Đã có ít nhất 13 báo cáo về việc các tòa dân cư bị phá hủy sau các đợt tấn công của Nga" – UNN cho hay.

Tới ngày 19/2, do lực lượng Ukraine ở Zaporizhzhia gia tăng phòng thủ, Nga đẩy mạnh các cuộc tập kích trong đêm, đồng thời tích cực sử dụng chiến thuật "cắt khu vực".

Nga tuyên bố đánh bật quân Ukraine ra khỏi nhiều vị trí

Truyền thông Nga thông báo, lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể và "đánh bật quân Ukraine ra khỏi nhiều vị trí" sau khi phát động đợt tấn công lớn vào Zaporizhzhia.

Cụ thể, hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn lời ông Vladimir Rogov – Chủ tịch phong trào "We are together with Russia" cho biết, tính đến hết ngày 18/2, quân đội Nga đã chiếm được 4 cứ điểm của lực lượng Ukraine trong khu vực làng Robotyne.

"Trong ngày 17/2 và tối 18/2, lực lượng Nga đã chiếm được 4 cứ điểm của Ukraine ở Robotyne" – Ông Rogov nói.

Kênh Telegram thân Nga "Operation Z: Military Correspondents of the Russian Spring" cung cấp thêm thông tin rằng: "Với sự yểm trợ của lực lượng hàng không và các hệ thống pháo, cụm thiết giáp của Quân đoàn 58 và Sư đoàn dù 76 trong chiều 17/2 đã bất ngờ tấn công lực lượng Ukraine trên diện rộng, lèn sâu vào tuyến phòng thủ của họ ở Zaporizhzhia.

Kết quả, lực lượng Ukraine đã mất một số cứ điểm Các đơn vị của Nga đã giáng hỏa lực dữ dội vào Robotyne, Ukraine phải cố đáp trả bằng pháo binh".

Hiện tại, lực lượng súng trường cơ giới của Nga đang ghìm chặt các đơn vị Ukraine ở khu vực phía nam và phía tây Robotyne.

Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Jaeger số 71 ngày 2/2/2024. Ảnh: Kyiv Independent

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố, mặc dù tình hình rất căng thẳng nhưng lực lượng phòng thủ của nước này vẫn đang giữ vững vị trí ở Zaporizhzhia và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo tiêu diệt được 18 phương tiên chiến đấu của Nga (trong đó có 3 xe tăng) trong đợt tấn công ngày 17/2, và đẩy lùi các cuộc tập kích của Nga đêm 19/2.

Người phát ngôn lực lượng miền nam Ukraine Lykhovii dự đoán, sắp tới Nga sẽ gặp nhiều khó khăn tại khu vực này do điều kiện tự nhiên đặc biệt.

Giới chuyên gia nhận định, sau chiến thắng ở Avdiivka, Nga đang có được lợi thế chiến lược lớn trước Ukraine, trong khi Kiev vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ và đạn dược nghiêm trọng. Dự kiến tình hình Zaporizhzhia sẽ có những diễn biến đáng chú ý hơn nữa trong thời gian tới.