Sau Ấn Độ, thêm một khách hàng tiếp tục chốt đơn LNG của Nga bất chấp lệnh trừng phạt, hàng trăm nghìn m3 khí đốt đã cập bến

Theo dữ liệu theo dõi tàu của LSEG và Kpler, chuyến hàng LNG thứ ba từ dự án Arctic LNG 2 của Nga đã cập cảng Trung Quốc và hoàn tất dỡ hàng vào ngày 10/9.

Cụ thể, tàu chở LNG Zarya, nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, đã dỡ hơn 160.000 m³ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại cảng Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, trước khi rời đi.

Tính đến nay, Trung Quốc đã tiếp nhận 3 chuyến hàng LNG từ Arctic LNG 2, với tổng khối lượng hơn 386.000 m³. Dữ liệu từ công ty phân tích ICIS cho thấy sẽ có thêm hai tàu khác – Buran (174.000 m³) và Iris (174.000 m³) – dự kiến cập cảng Bắc Hải trong vài ngày tới. Tàu Buran hiện phát tín hiệu thời gian cập cảng vào ngày 13/9.

Arctic LNG 2 là một trong những dự án chiến lược của Nga, với công suất thiết kế lên tới 19,8 triệu tấn LNG/năm. Tuy nhiên, dự án này đã bị phương Tây đưa vào danh sách trừng phạt do xung đột Nga – Ukraine, khiến Moscow gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho nguồn LNG mới sản xuất từ tháng 8/2024.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc nổi lên là điểm đến chính cho các chuyến hàng thử nghiệm và thương mại ban đầu từ Arctic LNG 2. Động thái này diễn ra bất chấp áp lực từ Mỹ và các đồng minh nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga.

Khi được hỏi về quan điểm của Washington trước việc Bắc Kinh nhập khẩu LNG từ Nga, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 10/9 cho biết ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump là "chấm dứt xung đột Nga - Ukraine mà không gây ra gián đoạn lớn hơn" đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Arctic LNG 2 được xem là một trong những dự án năng lượng chiến lược lớn nhất của Nga, do tập đoàn Novatek đứng đầu phát triển, với sự tham gia của các đối tác quốc tế gồm TotalEnergies (Pháp), CNPC và CNOOC (Trung Quốc), cùng Japan Arctic LNG – liên doanh của Mitsui và JOGMEC (Nhật Bản).

Trong bối cảnh Nga gặp khó vì lệnh trừng phạt, Trung Quốc vừa là khách hàng quan trọng, vừa là "cửa ngõ" trung chuyển LNG của Moscow ra thị trường quốc tế. Trung Quốc hiện vừa là nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, vừa ngày càng nổi lên là một nhà xuất khẩu LNG đáng chú ý nhờ năng lực tái xuất.

Năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 78 triệu tấn LNG, vượt Nhật Bản để duy trì vị trí số 1 toàn cầu. Nguồn nhập khẩu chủ yếu đến từ Qatar, Australia, Mỹ và Nga.