Sau Ấn Độ, một quốc gia EU vừa tuyên bố sẽ trung thành với Nga: ‘Chúng tôi không thể đảm bảo an ninh năng lượng nếu không có dầu khí từ Nga’

Ảnh minh họa

Theo The Guardian, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary – ông Péter Szijjártó tuyên bố nước này sẽ không từ bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga, bất chấp yêu cầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh NATO chấm dứt nhập khẩu dầu Nga.

Trong cuộc phỏng vấn bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, ông Szijjártó nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể đảm bảo an ninh năng lượng nếu không có dầu khí từ Nga. Đối với chúng tôi, đây là vấn đề hết sức thực tế”. Ông cho biết cơ sở hạ tầng hiện nay buộc Hungary phải dựa vào nguồn cung từ Nga, trong đó dầu chủ yếu được nhập khẩu qua đường ống Druzhba để phục vụ các nhà máy lọc dầu trong nước và tại Slovakia.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Trump cảnh báo sẽ áp đặt thêm trừng phạt đối với Moscow, với điều kiện toàn bộ các nước NATO phải ngừng mua dầu từ Nga. Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Tôi sẵn sàng hành động mạnh tay với Nga khi tất cả các đồng minh NATO cùng thực hiện”.

Hungary và Slovakia hiện là hai quốc gia thành viên EU còn tiếp tục nhập khẩu dầu Nga. Tập đoàn dầu khí quốc gia MOL của Hungary mỗi năm nhập khoảng 5 triệu tấn dầu qua đường ống Druzhba. Cả hai quốc gia đều nhiều lần phản đối lời kêu gọi cắt đứt nguồn cung này, cho rằng các lựa chọn thay thế là “không khả thi” trong ngắn hạn.

Sự cứng rắn của Budapest khiến căng thẳng với Brussels tiếp tục leo thang. Một số lãnh đạo châu Âu bao gồm Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hay Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski, kêu gọi EU gây thêm sức ép buộc Hungary và Slovakia tuân thủ. Trong khi đó, EU cũng đang xem xét khả năng áp dụng biện pháp hạn chế thương mại mà không cần sự đồng thuận tuyệt đối, nhằm làm giảm dòng dầu Nga vào khu vực.

Về phía Mỹ, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của ông Trump cho rằng việc hai quốc gia Đông Âu vẫn tiếp tục nhập dầu Nga đang làm suy yếu nỗ lực chung nhằm gây áp lực với Điện Kremlin.

Theo Politico, nghiên cứu nhận thấy, kể từ khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra, Hungary và Slovakia đã chi cho Nga 5,4 tỉ euro tiền thuế chỉ tính riêng cho dầu thô. Cả Hungary và Slovakia vẫn có thể nhập khẩu dầu Nga nhờ được miễn trừ trừng phạt năm 2022. Ngoại lệ này nhằm giúp các nước không giáp biển có thời gian tìm nguồn cung năng lượng thay thế. Tuy nhiên, thay vì chuyển hướng, Budapest và Bratislava lại vận động để tiếp tục tiếp cận nhiên liệu từ Nga.

Về phía Nga, doanh thu từ dầu khí của Nga dự kiến sẽ giảm 23% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, khi giá dầu thô quốc tế hạ nhiệt và đồng ruble tăng giá. Nguyên nhân một phần đến từ việc mức chiết khấu đối với các loại dầu của Nga nới rộng trong tháng trước, trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép lên Ấn Độ vì mua dầu Nga, trong khi sản lượng lọc dầu của Nga sụt giảm.