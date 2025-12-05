Sau Ấn Độ, khách hàng lớn thứ 2 giảm mạnh nhập khẩu dầu Nga: Sản lượng hụt hàng trăm nghìn thùng dầu mỗi ngày, chuyển qua mua hàng từ Kazakhstan, Iraq

Ảnh minh họa

Dữ liệu vận chuyển từ công ty tư vấn năng lượng Kpler cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm mạnh lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga trong tháng 11, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây tiếp tục được siết chặt và các nhà máy lọc dầu trong nước chủ động tìm kiếm nguồn thay thế.

Theo thống kê của Kpler và LSEG, lượng dầu Ural vận chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 11 giảm khoảng 100.000 thùng/ngày so với tháng 10, kéo tổng kim ngạch nhập khẩu xuống còn khoảng 200.000 thùng/ngày.

Thổ Nhĩ Kỳ từng trở thành một trong những khách hàng lớn nhất của Nga kể từ năm 2022, sau khi châu Âu ngừng mua dầu thô từ Moscow. Hiện Ankara đứng thứ hai sau Ấn Độ về nhập khẩu dầu Ural vận chuyển bằng đường biển.

Đợt suy giảm mới nhất diễn ra trong bối cảnh Washington tung thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào những tập đoàn lớn của Nga như Lukoil và Rosneft, thu hẹp danh sách đối tác mà các nhà máy lọc dầu Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm việc.

Bên cạnh đó, lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm nhiên liệu được chế biến từ dầu mỏ Nga, dự kiến có hiệu lực cuối tháng 1/2026, cũng thúc đẩy các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung.

Khi nhập khẩu dầu Ural giảm, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tăng mua các loại dầu thay thế như CPC Blend và KEBCO của Kazakhstan, hay dầu Basrah của Iraq. Mặc dù được xuất khẩu từ cảng Yuzhnaya Ozereyevka của Nga, CPC Blend chủ yếu do các công ty Kazakhstan sản xuất và được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt liên quan đến năng lượng Nga.

Tháng 11, nhập khẩu dầu CPC Blend từ Kazakhstan của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 105.000 thùng/ngày — mức cao nhất kể từ tháng 2/2024, theo Kpler. Trong năm 2025, nước này từng mua một lượng nhỏ CPC Blend có nguồn gốc từ Nga nhưng đã ngừng hoàn toàn kể từ tháng 9.

Trước đó vào tháng 6, lượng dầu Ural mà Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu đã đạt gần 400.000 thùng/ngày, mức cao nhất trong nhiều tháng. Tuy vậy, khả năng thay thế dầu Ural vẫn hạn chế do nguồn cung dầu có chất lượng tương đương tại thị trường Địa Trung Hải khá thấp.

Ngoài ra, hoạt động nhập khẩu CPC Blend có thể đối mặt với rủi ro mới khi xung đột gần đây nhằm vào cơ sở của Liên minh đường ống Caspian có nguy cơ làm gián đoạn dòng chảy xuất khẩu từ Kazakhstan.

Theo Reuters﻿