Sau 8 năm, lý do cả đội U23 Việt Nam lỡ hẹn đám cưới Quế Ngọc Hải và Hoa khôi ĐH Vinh mới hé lộ

Mới đây, Quế Ngọc Hải gây chú ý khi chia sẻ lại kỷ niệm ngày cưới bên bà xã Dương Thùy Phương - Hoa khôi Đại học Vinh, nhân dịp tròn 8 năm về chung một nhà. Bức ảnh giản dị nhưng đầy ấm áp nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ vì chuyện tình bền bỉ của cặp đôi mà còn bởi một chi tiết khiến nhiều người nhớ lại: ngày trọng đại ấy từng thiếu vắng gần như toàn bộ đội U23 Việt Nam.

Hóa ra, phía sau lời "lỡ hẹn" năm đó là một câu chuyện rất đặc biệt. Thời điểm Quế Ngọc Hải tổ chức đám cưới, đội tuyển U23 Việt Nam đang tham dự VCK U23 châu Á 2018. Khi giải đấu bắt đầu, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá là "tử thần" gặp 3 đối thủ cực mạnh U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. Chính vì thế, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam từng nghĩ rằng đội sẽ khó vượt qua vòng bảng, và đã hẹn nhau sẽ về nước kịp dự lễ cưới người anh thân thiết Quế Ngọc Hải.

Thế nhưng, bóng đá luôn chứa đựng những điều không thể đoán trước. U23 Việt Nam khi ấy đã làm nên kỳ tích: thi đấu thăng hoa qua từng trận, vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để tiến một mạch vào trận chung kết. Hành trình lịch sử tại Thường Châu khiến cả châu Á phải nhắc tên bóng đá Việt Nam, nhưng cũng đồng nghĩa với việc toàn đội không thể trở về đúng hẹn để chung vui cùng Quế Ngọc Hải trong ngày trọng đại.

Sau 8 năm nhìn lại, lý do "cả đội lỡ hẹn đám cưới" mới được tiền vệ Phạm Đức Huy nhắc lại trong sự tự hào và xúc động. Đó không phải vì quên lời hứa, mà bởi U23 Việt Nam đã đi quá xa - xa hơn cả những gì họ từng dám mơ. Đám cưới của Quế Ngọc Hải khi ấy thiếu vắng những người em thân thiết, nhưng đổi lại là một ký ức không thể nào quên của bóng đá nước nhà: kỳ tích Thường Châu 2018, nơi U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á và viết nên trang sử vàng.

Giờ đây, Quế Ngọc Hải đã có một gia đình viên mãn, sự nghiệp vững vàng, còn những cầu thue U23 Việt Nam gây chấn động Thường Châu năm xưa mỗi khi nhắc lại câu chuyện "lỡ đám cưới" đều chỉ mỉm cười. Bởi đôi khi, có những cuộc hẹn phải lỡ… để cả một thế hệ người hâm mộ được sống trọn trong niềm tự hào mang tên U23 Việt Nam.