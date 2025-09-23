Sau 60 tuổi, đây mới là 3 “tài sản” người giàu trân trọng nhất, không ngừng đầu tư, người thường lại dễ bỏ qua

Bài viết của tác giả Ruoping trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Khi bước qua ngưỡng tuổi 60, tôi chợt nhận ra khi còn trẻ chúng ta vẫn luôn tiến về phía trước bằng hết sức lực, cần cù làm việc để tích lũy tài sản mà bỏ qua những điều hạnh phúc giản dị như một bữa cơm nóng hổi, một câu nhắc nhở quan tâm từ gia đình hay một giấc ngủ ngon không ác mộng.

Bước vào tuổi trung niên, khi đã có được cuộc sống dư dả, thậm chí giàu có, tôi và những người bạn của mình mới phát hiện những “tài sản” quý giá mà ai cũng nên trân trọng và đầu tư từ sớm. Nếu không chú ý và bỏ qua, sau này chắc chắn sẽ hối hận vì khó có thể lấy lại.

Sức khoẻ

Trong xã hội hiện đại với nhịp sống hối hả, đồ ăn mang về dường như đã quá quen thuộc với nhân viên văn phòng. Việc ăn uống lành mạnh dễ dàng bị bỏ qua vì công việc bận rộn. Tôi có một người bạn họ Lý, từng làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật và có cuộc sống nghỉ hưu trong mơ nhờ lương hưu cao.

Thế nhưng vừa mới đây, anh ấy đã nhập viện do những cơn đau tức ngực. Anh ấy thường xuyên gọi ăn đồ đóng gói có sẵn để nhanh chóng vào ca làm, không có thời gian tập thể dục. Kết quả, ăn quá nhiều dầu mỡ, đồ ăn mặn, đồ ngọt trong thời gian dài, huyết áp của anh Lý tăng cao, lượng cholesterol xấu cũng ở ngưỡng quá cao, được chẩn đoán có nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Ảnh minh hoạ

Mặc dù tình trạng của anh Lý đã cải thiện sau khi điều trị và phục hồi chức năng, nhưng các mảng bám mạch máu đã hình thành vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn và vẫn phải dùng thuốc suốt đời để kiểm soát bệnh. Anh Lý sau đó thường xuyên khuyên mọi người xung quanh phải trân trọng sức khoẻ, nhắc nhở các con từ việc ăn uống đến tập thể dục.

Tôi nhận ra ăn uống đúng cách chính cách tốt nhất để nuôi dưỡng cơ thể, tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Nếu thời trẻ không chú ý đến việc lựa chọn các món ăn lành mạnh, ăn uống điều độ thì sau 60 tuổi, dù đầu tư vào thực phẩm chất lượng đến mấy cũng không thể cứu vãn tình trạng thể chất.

Gia đình

Càng lớn tuổi, tôi càng hiểu rằng phúc khí của một ngôi nhà không nằm ở nội thất đắt tiền hay tài sản bên trong mà nằm ở mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Ảnh minh hoạ

Một người đồng nghiệp cũ họ Trần của tôi có cuộc sống về hưu đáng mơ ước khi sở hữu xe sang, nhà xịn, con cái thành đạt. Nhưng ít ai biết vợ chồng chị từng có khoảng thời gian mâu thuẫn nặng nề khi người chồng vì công việc bận rộn mà không quan tâm đến gia đình, thường xuyên trách mắng vợ vô cớ. Điều này khiến tinh thần hai vợ chồng và các con ngày càng tiêu cực, đứng trên bờ vực tan vỡ hôn nhân.

Chỉ khi người chồng biết sắp xếp lại những ưu tiên trong cuộc sống, chân thành chia sẻ với vợ khúc mắc trong lòng để hai vợ chồng cùng nhau nuôi dạy con cái, gia đình họ mới bình yên trở lại. Sau 60 tuổi, họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, khuyên các con không nên vì tập trung cho công việc và những cám dỗ bên ngoài mà bỏ qua thời gian đồng hành cùng cháu trên hành trình trưởng thành. Họ thở phào vì đã đúng đắn trong việc "chậm lại" một chút, đầu tư thời gian và tâm sức cho hạnh phúc gia đình trước khi quá muộn.

Giấc ngủ ngon

Với tôi, một giấc ngủ ngon là thứ có tiền cũng chưa chắc mua được. Người trẻ không ngại thức khuya để làm việc, trò chuyện, dành thời gian cho các niềm vui giải trí. Nhưng khi tuổi tác cao, giấc ngủ đem lại năng lượng và cảm giác sảng khoái khi thức dậy đôi khi là một điều xa xỉ.

Ảnh minh hoạ

Người anh họ của tôi luôn cho rằng chỉ làm việc buổi đêm mới giúp anh tập trung và năng suất hơn, chỉ đóng máy tính vào 3-4 giờ sáng. Kết quả, sau 60 tuổi nghỉ hưu và có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, không đêm nào anh có thể ngủ trước 3 giờ sáng. Việc sử dụng thuốc điều trị tốn kém cũng không đem lại hiệu quả đáng kể, khiến anh mệt mỏi sau khi tỉnh giấc.

Ngủ không sâu giấc, không đủ thời gian còn là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ, nhiều bệnh mãn tính cho người cao tuổi. Tôi nhận ra thức khuya chứng minh bạn làm việc chăm chỉ, mà chính bạn đang lặng lẽ rút ngắn tuổi thọ của mình theo thời gian. Vậy nên làm việc hết sức mình rất quan trọng để thành công, nhưng để cho cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi đúng giấc vào buổi đêm cũng cần thiết không kém cho tương lai lâu dài của mỗi người.