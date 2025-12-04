Sau 50 tuổi, người khôn ngoan tránh đến 3 nơi này, vừa hao hụt vận may, vừa làm tiền bạc “đội nón” ra đi

Tránh những nơi luôn đầy cảm xúc tiêu cực

Sau 50 tuổi, điều đáng quý nhất không còn là mối quan hệ rộng đến đâu mà là cuộc sống và tâm trí an ổn đến mức nào. Với người ở độ tuổi trung niên, năng lượng và thời gian chính là “tài sản” giá trị hàng đầu. Chính vì vậy, muốn sống nửa đời sau hạnh phúc, họ cần lựa chọn các mối quan hệ chất lượng, môi trường tích cực để mỗi ngày trôi qua đều mang lại giá trị.

Một cư dân mạng trên nền tảng Zhihu (Trung Quốc) từng chứng kiến người hàng xóm cao tuổi họ Lâm dành thời gian hàng giờ mỗi ngày trong phòng sinh hoạt cộng đồng tại khu phố.

Ảnh minh hoạ

Ban đầu, người trung niên, cao tuổi chỉ đến đây để gặp gỡ, kết giao thêm bạn mới và giải trí sau khi nghỉ hưu. Thế nhưng sau một thời gian, họ bắt đầu trò chuyện không ngừng về những mâu thuẫn trong hôn nhân, gia đình, cách cư xử của con cái và rất nhiều câu chuyện tiêu cực khác. Ông Lâm thường nhận lời tham gia giải quyết tranh cãi, vô tình cuốn vào nhiều rắc rối tại khu phố khiến bản thân ông luôn trong tình trạng kiệt sức, mệt mỏi.

Cuối cùng ông Lâm ngừng đến phòng sinh hoạt này, tìm về sở thích cũ nhiếp ảnh. Đam mê này giúp ông nhận ra cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đáng để ghi lại và kết thêm bạn có cùng sở thích.

Tránh những cuộc tụ tập vô nghĩa

Bên cạnh năng lượng và thời gian, sức khoẻ cũng là khía cạnh người sau 50 tuổi cần trân trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra những thói quen từ thuở thanh niên như tiệc tùng, thức khuya,... không còn phù hợp với thể chất của người trung niên.

Ảnh minh hoạa

Cư dân mạng có tài khoản @SBreeze (Trung Quốc) cho biết sau khi nghỉ hưu, người chú ruột họ Lý của cô hầu như đêm nào cũng tổ chức tiệc mời đồng nghiệp, bạn bè cũ đến chơi nhà. Chỉ sau chưa đầy 6 tháng, kết quả khám sức khỏe cho thấy ông Lý bị gan nhiễm mỡ và huyết áp cao.

Con gái phải đưa ông Lý vào một cộng đồng buổi tối dành cho người cao tuổi để ông có những hoạt động lành mạnh hơn. Kết quả, người chú này từ bỏ được thói quen tiệc tùng, bắt đầu thích làm vườn và viết thư pháp. Ông Lý chăm chỉ vận động hơn nên các chỉ số sức khoẻ cũng dần cải thiện. Những cuộc gặp gỡ có thể khiến ông Lý và bạn bè vui vẻ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại mang đến tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất về lâu dài, khiến họ tiêu tốn tiền bạc và thời gian cho việc chữa bệnh.

Tránh những “cuộc chiến” trên mạng xã hội

Ở tuổi 50, người trung niên có nhiều thời gian rảnh hơn, vì thế chiếc điện thoại hay các thiết bị công nghệ cũng trở thành “người bạn” thường trực. Mỗi ngày họ đều dành thời gian đọc tin tức, lướt mạng xã hội, thậm chí tham gia vào những cuộc tranh cãi thị phi không hồi kết.

Ảnh minh hoạ

Cư dân mạng tên Tiểu Huệ có một người cô đã về hưu luôn thích nắm bắt tin tức, xu hướng mới, không ngại tranh luận với người khác để bảo vệ quan điểm. Thế nhưng vì thói quen này mà tinh thần của cô luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng thậm chí tức giận, mất ngủ.

Tiểu Huệ khuyên cô nên giới hạn thời gian sử dụng điện thoại và tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Người cô chuyển sang đọc sách, trồng hoa và đi bộ mỗi chiều. Chỉ sau vài tháng, cô đã lấy lại được giấc ngủ ngon và giữ tinh thần tích cực hơn trước, tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu an yên.