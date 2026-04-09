Sau 4 năm, Trung Quốc chính thức vượt mặt Mỹ tại nền kinh tế 4.500 tỷ USD

Đại sứ quán Bắc Kinh tại New Delhi cho biết, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong năm tài chính 2025-2026.

Theo thông báo của ông Xu Feihong, Đại sứ Trung Quốc tại New Delhi, kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc đạt 137 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến tháng 2/2026.

“Thật vui khi Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong năm tài chính 2026”, ông Xu đăng tải trên X ngày 7/4.

Trong cùng kỳ, kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Mỹ đạt 127,8 tỷ USD.

Washington là đối tác thương mại lớn nhất của New Delhi trong 4 năm liên tiếp cho đến năm tài chính 2024-2025.

Vào tháng 2, ông Qin Jie, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Mumbai, cho biết thương mại song phương giữa hai nước láng giềng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.

Hãng tin PTI dẫn lời ông Qin cho biết: “Ấn Độ và Trung Quốc đều là nền kinh tế rất lớn. Cả hai quốc gia đều ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thương mại đa phương và giao lưu đa văn hóa”.

Tháng 8/2025, Mỹ áp thuế 50% đối với Ấn Độ, trong đó 25% là thuế trừng phạt việc New Delhi mua dầu của Nga.

Vào tháng 2/2026, Ấn Độ và Mỹ đã công bố một thỏa thuận thương mại tạm thời, trên thực tế đã giảm thuế quan xuống còn 18%.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa New Delhi và Mỹ đã bị đình trệ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia.

Đầu năm nay, Ấn Độ đã ký một hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu, sau khi ký kết các thỏa thuận tương tự với Anh, Oman và New Zealand vào năm 2025.

Theo dữ liệu của IMF, GDP Ấn Độ đạt 4,51 nghìn tỷ USD tính đến cuối tháng 3/2026.﻿