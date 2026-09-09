Sau 300 tỷ thùng dầu, Mỹ lại bất ngờ nhắm đến 644 tấn vàng của Venezuela

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách mở rộng quyền tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Venezuela sang vàng và khoáng sản quan trọng.

Reuters trích dẫn 3 nguồn thạo tin, Washington đang cân nhắc nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Mỹ tham gia ngành khai khoáng Venezuela, trong đó có khả năng ban hành một sắc lệnh hành pháp liên quan khoáng sản quan trọng.

Kế hoạch vẫn đang được xây dựng và có thể thay đổi. Giới chức Mỹ cũng đã gặp các doanh nghiệp để thăm dò mức độ quan tâm đối với việc đầu tư hoặc tham gia khai thác khoáng sản tại Venezuela.

Một lãnh đạo doanh nghiệp khoáng sản từng trao đổi với chính quyền cho biết giới đầu tư đang theo dõi sát những gì diễn ra trong ngành dầu mỏ và nhận thấy một hướng đi tương tự có thể xuất hiện với khoáng sản quan trọng.

Động thái này là bước tiếp theo trong chiến lược của Washington nhằm gắn nguồn tài nguyên Venezuela với lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.

Sau khi ông Maduro bị lật đổ, Phó tổng thống Delcy Rodríguez trở thành quyền tổng thống và tăng cường hợp tác với Washington.

Kho dầu hơn 300 tỷ thùng và 644 tấn vàng

Sức hấp dẫn của Venezuela nằm ở quy mô tài nguyên đặc biệt lớn.

Quốc gia Nam Mỹ sở hữu khoảng 303 tỷ thùng dầu thô đã được chứng minh, lớn nhất thế giới. Phần lớn nguồn tài nguyên khổng lồ này tập trung tại Vành đai Orinoco, nơi chứa loại dầu rất nặng và đòi hỏi vốn, công nghệ cũng như cơ sở hạ tầng đáng kể để khai thác hiệu quả.

Tuần trước, ông Trump công bố thỏa thuận, theo đó Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát phần lớn đối với hơn 65 tỷ thùng dầu trong trữ lượng đã được chứng minh của Venezuela. Tuy nhiên, cấu trúc pháp lý cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố.

Dầu mỏ giờ đây không còn là mục tiêu duy nhất. Một báo cáo của chính phủ Venezuela năm 2018 ước tính nước này có khoảng 644 tấn tài nguyên vàng, cùng 14,68 tỷ tấn quặng sắt, 321,5 triệu tấn bauxite và 407.885 tấn nickel.

Phần lớn tiềm năng khoáng sản nằm tại Vành đai khai khoáng Orinoco, khu vực rộng hơn 110.000 km2 gần biên giới Guyana và Brazil. Ngoài vàng, nơi đây còn có bauxite, kim cương và coltan.

Venezuela cũng được cho là có đồng, uranium và tungsten, dù chưa công bố số liệu đáng tin cậy về quy mô. Quốc gia này dường như không sở hữu trữ lượng đất hiếm đáng kể.

Các mỏ vàng và đồng đã được Mỹ mở đường khai thác

Washington thực tế đã bắt đầu tháo gỡ những rào cản đối với ngành khoáng sản Venezuela.

Tháng 3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho phép một số giao dịch liên quan vàng có nguồn gốc Venezuela, bao gồm hoạt động liên quan tới công ty khai thác vàng quốc doanh Minerven.

Cuối tháng đó, phạm vi được mở rộng sang khoáng sản Venezuela nói chung, bao gồm vàng, đồng thời cho phép một số dịch vụ khai khoáng và hoạt động đàm phán hợp đồng đầu tư.

Những thay đổi tạo khuôn khổ để doanh nghiệp Mỹ tìm kiếm cơ hội tại Venezuela, tương tự cách Washington đang thúc đẩy dòng vốn trở lại ngành dầu khí.

Động thái còn nằm trong chiến lược rộng hơn của ông Trump nhằm tái khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Mỹ Latinh và hạn chế dấu chân kinh tế ngày càng lớn của Trung Quốc.

Tuy nhiên, biến tài nguyên dưới lòng đất thành sản lượng thương mại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Dữ liệu địa chất của Venezuela phần lớn đã cũ. Bản đồ khoáng sản được chính phủ công bố năm 2021 thậm chí dựa trên dữ liệu thu thập từ năm 2009.

Tình trạng khai thác vàng trái phép cũng phổ biến tại Vành đai Orinoco, nơi nhiều mỏ nằm dưới ảnh hưởng của các nhóm vũ trang và tội phạm. Hạ tầng yếu cùng nhiều năm thiếu vốn đầu tư càng khiến các doanh nghiệp quốc tế thận trọng.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đánh giá Venezuela năm 2024 không phải nhà sản xuất khoáng sản có quy mô đáng kể trên thế giới, dù nước này khai thác nhiều loại tài nguyên như vàng, bauxite và quặng sắt.

Một tiền lệ khác là mỏ nickel Loma de Niquel. Năm 2012, Venezuela không gia hạn giấy phép của Anglo American đối với dự án được ước tính khi đó chứa hơn 4 triệu tấn nickel. Chính phủ tiếp quản tài sản nhưng nhiều năm sau vẫn tìm cách khôi phục hoạt động.

Những bất ổn trên khiến các tập đoàn khai khoáng nhiều khả năng yêu cầu khảo sát địa chất mới trước khi cam kết những khoản đầu tư lớn.

Caracas đang cố gắng thay đổi điều đó. Tháng 4, các nhà lập pháp Venezuela nhất trí thông qua luật khai khoáng mới nhằm thu hút đầu tư. Theo quy định, tài nguyên khoáng sản dưới lòng đất vẫn thuộc sở hữu nhà nước, trong khi mức thuế tài nguyên có thể lên tới 13% giá trị sản lượng khai thác.

Nhà Trắng cho biết Mỹ và Venezuela đang cùng hưởng lợi từ việc nối lại hợp tác giữa 2 chính phủ cũng như dòng vốn mới của các doanh nghiệp phương Tây vào những ngành công nghiệp chủ chốt.

Theo Reuters ﻿