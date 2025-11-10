* Dưới đây là chia sẻ của ông Nhã (54 tuổi, Trung Quốc)

Ngày nhỏ xem Tây Du Ký , tôi chỉ thấy hấp dẫn ở những pha đánh nhau nghẹt thở của Tôn Ngộ Không hay sự hài hước vụng về của Trư Bát Giới. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra có một nhân vật ít được nhắc đến, song lại khiến cả Ngộ Không lẫn Đường Tăng đều phải cúi đầu kính trọng. Đó chính là Thái Thượng Lão Quân – người mà tôi tin là có EQ cao nhất trong toàn bộ Tây Du Ký .

1. EQ cao là hiểu sức mạnh thật sự nằm ở sự điềm tĩnh

Thái Thượng Lão Quân không tham gia đánh nhau, cũng không giảng đạo lý. Ông lặng lẽ luyện đan, quan sát mọi việc, nói ít mà ai cũng nể trọng. Mỗi lần Ngộ Không gây rối thiên đình, chính ông là người không nổi giận, không mắng mỏ, mà chỉ nhắc nhở khéo léo.

Thái Thượng Lão Quân gần như không bao giờ nhận công

Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó là sự thấu hiểu tâm lý con người. Người EQ cao không phản ứng theo cảm xúc, mà tìm cách biến xung đột thành cơ hội để trưởng thành. Thái Thượng Lão Quân dùng chính thử thách để tôi luyện bản lĩnh cho ông.

Sau bảy bảy bốn chín ngày trong lò Bát Quái, Ngộ Không không chết mà ngộ ra sức mạnh thực sự của bản thân. Nhờ một người như Lão Quân – bình tĩnh, sâu sắc, và hiểu rõ giới hạn của từng cá thể.

2. EQ cao là biết kiểm soát quyền lực mà không cần phô trương

Trong Tây Du Ký , Thái Thượng Lão Quân là bậc tiên nhân tối cao, người mà ai cũng phải nể. Nhưng ông chưa từng dùng quyền lực để trấn áp ai. Ông không cần chứng minh mình giỏi hơn, vì người EQ cao hiểu rằng quyền lực lớn nhất là khả năng khiến người khác tự nhận ra lỗi sai mà không cần ép buộc.

3. EQ cao là biết giữ im lặng đúng lúc

Thái Thượng Lão Quân luôn biết im lặng đúng lúc đúng chỗ. Ông chỉ nói khi đã nhìn thấu mọi chuyện, và mỗi câu nói của ông đều có trọng lượng hơn vạn lời giải thích.

Sự im lặng của người EQ cao không phải là thờ ơ, mà là một cách tôn trọng quá trình của người khác. Họ không chen vào để chứng tỏ mình thông minh, mà chỉ xuất hiện khi cần và chỉ cần một câu là đủ.

4. EQ cao là biết dùng trí tuệ để dạy, không phải để áp đặt

Thái Thượng Lão Quân từng giúp Ngộ Không nhiều lần, nhưng chưa bao giờ ông trực tiếp “ra lệnh”. Ông dùng những bài học ẩn ý như việc ông xuất hiện đúng lúc để hóa giải tai kiếp để người khác tự tìm ra câu trả lời.

Thái Thượng Lão Quân từng giúp Ngộ Không nhiều lần.

EQ cao chính là nghệ thuật khiến người khác muốn học, chứ không cảm thấy bị dạy dỗ. Thái Thượng Lão Quân hiểu rằng, nếu Ngộ Không không tự ngộ ra giới hạn của bản thân, thì mọi lời khuyên đều vô ích. Vì vậy, ông chọn đứng ngoài, chỉ quan sát, rồi khẽ điều chỉnh khi thấy thời điểm đã chín muồi.

Đó là kiểu trí tuệ điềm tĩnh mà người đời thường lẫn lộn với sự lạnh lùng, nhưng thật ra lại là tấm lòng bao dung sâu sắc nhất.

5. EQ cao là biết lùi để giữ thế cân bằng cho tất cả

Điều thú vị là trong Tây Du Ký , Thái Thượng Lão Quân gần như không bao giờ nhận công. Dù nhiều lần ông ra tay cứu nguy, người ta vẫn chỉ nhớ đến Ngộ Không, Đường Tăng hay Quan Âm. Nhưng ông chẳng bao giờ so đo, vì người EQ cao hiểu rằng có những giá trị không cần được ghi tên.

Ông lùi lại để thế giới vẫn vận hành êm ả. Ông biết mình ở đâu, biết khi nào nên xuất hiện, khi nào nên rút lui. Nếu Ngộ Không đại diện cho sức mạnh, Đường Tăng cho lòng tin, thì Thái Thượng Lão Quân chính là trí tuệ cảm xúc.

Ngày nhỏ, tôi ngưỡng mộ người mạnh. Giờ lớn, tôi kính người biết thấu hiểu. Ngày nhỏ, tôi thích Tôn Ngộ Không vì hắn có thể khuấy động cả thiên đình. Giờ lớn, tôi nể Thái Thượng Lão Quân vì ông có thể khiến cả thiên đình yên bình chỉ bằng một câu nói.

Sau ba mươi năm, tôi mới hiểu: EQ không nằm ở việc bạn thắng bao nhiêu cuộc cãi vã, mà nằm ở việc bạn khiến bao nhiêu người cảm thấy bình tâm khi ở cạnh.

Thái Thượng Lão Quân chính là biểu tượng của người EQ cao nhất trong Tây Du Ký . Nếu được chọn một người đồng hành trong hành trình đời mình, tôi không chọn người mạnh nhất, tôi chọn người có EQ cao như Lão Quân người hiểu, người kiềm, và người khiến mọi rối ren trở nên sáng tỏ chỉ bằng sự điềm tĩnh.