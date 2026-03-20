Sau 3 tháng khởi công, tuyến đường sắt 8,4 tỷ USD nối thẳng Trung Quốc, ứng dụng công nghệ chưa từng có đang được triển khai thế nào?

Tiến độ mới nhất của dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Sáng 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để rà soát tình hình, tiếp tục đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đường sắt, trong đó có Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo các báo cáo tại cuộc họp, dự án đang được triển khai đồng bộ các Dự án thành phần 1 (về đầu tư hạ tầng kết nối các ga và quảng trường), thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt), các Dự án thành phần giải phóng mặt bằng, di dời công trình điện.

Đến nay, dự án đã hoàn thành các gói thầu về lựa chọn nhà thầu tư vấn đối với Dự án thành phần 1. Đồng thời, các đơn vị đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu cho 14/16 gói thầu tư vấn bước chuẩn bị đầu tư đối với Dự án thành phần 2; hoàn thành lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và đang lập dự toán gói thầu thiết kế kỹ thuật.

Dự kiến cuối tháng 3, các đơn vị sẽ hoàn thành báo cáo đầu kỳ để trong tháng 4 hai bên Việt Nam và Trung Quốc thẩm định nội bộ. Tư vấn Trung Quốc sẽ hoàn thiện hồ sơ trong tháng 5. Trong tháng 6, hai bên tiến hành thẩm định chung, sau đó Trung Quốc hoàn thiện, bàn giao hồ sơ cho Việt Nam để thực hiện phê duyệt dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để rà soát tình hình, tiếp tục đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đường sắt (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Cùng với đó, về các Dự án thành phần giải phóng mặt bằng, di dời công trình điện từ 110kV trở lên, các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang chủ động, tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ thực hiện đã cam kết.

Đối với công tác lập quy hoạch tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, từ tháng 9/2025, phía Trung Quốc đã cử Tập đoàn Viện khảo sát thiết kế số 4 đường sắt Trung Quốc triển khai công tác lập quy hoạch.

Hiện nay, tư vấn đã nghiên cứu, làm việc với các địa phương có đường sắt đi qua để thống nhất phương án quy hoạch và dự kiến hoàn thành báo cáo đầu kỳ trong tháng 4; hoàn thành quy hoạch trong năm 2026.

Tại cuộc họp, Thủ tướng đã chỉ đạo các địa phương triển khai nhanh giải phóng mặt bằng; trong tháng 3 phải hoàn thành báo cáo khả thi; triển khai xây dựng hạ tầng kết nối.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 200.000 tỷ đồng, có công nghệ kỹ thuật chưa từng triển khai ở Việt Nam

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/2/2025. Dự án thành phần 1 đã được khởi công vào ngày 19/12/2025.

Tuyến đi qua 6 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Điểm đầu kết nối ray với hệ thống đường sắt Trung Quốc tại Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện (Hải Phòng).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 203.231 tỷ đồng (tương đương gần 8,4 tỷ USD). Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, đây là dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn, với công nghệ kỹ thuật chưa từng triển khai ở Việt Nam.

Bản đồ hướng tuyến dự án đường sắt Hà Nội-Lào Cai-Hải Phòng - Ảnh: Ban QLDA Đường sắt

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9km, tuyến nhánh khoảng 27,9km, đường đơn khổ 1.435mm, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray; vận chuyển chung hành khách, hàng hóa.

Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 160km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng; tốc độ thiết kế 120km/h đối với đoạn qua khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, tốc độ thiết kế 80km/h đối với các đoạn tuyến còn lại.

Dự án đường sắt này được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy tối đa lợi thế của các phương thức trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đồng thời, dự án sẽ góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.