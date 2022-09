Sau 25 năm đóng Đất phương Nam, "bé An" Hùng Thuận hiện tại có cuộc sống thay đổi ra sao?

Năm 1997, bộ phim Đất phương Nam lên sóng và để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Phim là câu chuyện về cậu bé An, do mất mẹ từ bé nên An phải xuôi về phương Nam tìm lại cha ruột của mình.



Khi lang thang khắp nơi, An gặp nhiều cảnh đời trái ngang, chứng kiến những khó khăn, vất vả của người dân dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Nhưng may mắn, An luôn được những người dân giàu lòng nhân ái, yêu thương chan hòa giúp đỡ, cưu mang. Đấy chính là nguồn động lực to lớn để An vượt qua khó khăn, thử thách.

Hành trình tìm cha của bé An ( do Hùng Thuận thủ vai) từng lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Với những cảnh quay chân thực và lối diễn xuất thần của dàn diễn viên, Đất phương Nam thực sự đã chạm đến trái tim của người xem. Khán giả như cùng khóc, cùng cười với "bé An" trong hành trình tìm cha đầy li kỳ và xúc động của cậu bé.

Cho đến tận bây giờ, hình ảnh "bé An" lém lỉnh, hồn nhiên vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí nhiều người. Đảm nhận vai diễn này là nam diễn viên Hùng Thuận. Sau 25 năm kể từ ngày phim ra mắt, Hùng Thuận nay đã trở thành một người đàn ông U40 đĩnh đạc và thành đạt sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời.

Sao nhí lận đận tìm lại ánh hào quang

Nhờ thành công của Đất phương Nam, Hùng Thuận trở thành ngôi sao nhí được yêu thích thời bấy giờ. Thậm chí, anh còn được kỳ vọng sẽ là một diễn viên tài năng trong tương lai. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của Hùng Thuận lại không thành công như mong đợi.

"Bé An" là vai diễn để đời nhưng cũng là "cái bóng" quá lớn với Hùng Thuận, khiến anh chật vật tìm đường khẳng định tài năng của bản thân. Dẫu sau này, nam diễn viên còn góp mặt trong nhiều tác phẩm khác nhưng khán giả dường như vẫn chỉ nhớ về "bé An" trong quá khứ.

Hùng Thuận cùng bạn diễn trong "Đất phương Nam".

Điều này trở thành một nỗi trăn trở trong lòng Hùng Thuận và nhiều khán giả yêu mến anh. Bản thân ngôi sao Đất phương Nam từng thừa nhận anh không thể thoát khỏi nhân vật An dù đã làm hết sức mình.

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, có một khoảng thời gian, Hùng Thuận chuyển sang hoạt động với vai trò ca sĩ trong nhóm Nhật Thực, ra mắt album đầu tay mang tên Không thể ở bên nhau. Khi Nhật Thực tan rã, anh tiếp tục lập nhóm mới MBK và theo đuổi dòng nhạc Hiphop.

Nhóm nhạc của Hùng Thuận nhận được sự chú ý, song không thể thành công vang dội như các ngôi sao ca nhạc khác thời điểm đó. Cuối cùng, MBK tan rã, Hùng Thuận bắt đầu con đường hoạt động solo.

Khi sự nghiệp ca hát không suôn sẻ, Hùng Thuận quay trở lại với nghề diễn viên. Anh tham gia thêm một số bộ phim truyền hình ăn khách như Hoa ngũ sắc, Cổng mặt trời, Nàng dâu bất đắc dĩ, Dòng đời…Tuy vậy, nam diễn viên vẫn chưa có được sự bứt phá để đưa mình bật lên hàng sao hạng A.

Sau "Đất phương Nam", "Cổng mặt trời" là một trong những bộ phim đáng chú ý mà Hùng Thuận góp mặt".

Cứ thế, khi ngày càng có nhiều ngôi sao trẻ đẹp hơn xuất hiện, tên tuổi của Hùng Thuận dần mờ nhạt trong làng giải trí. Tuy vậy, anh vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, vừa đóng phim, diễn kịch, vừa tham gia các gameshow.

Cuộc sống thay đổi nhờ chuyển hướng công việc thành công

Hùng Thuận từng chia sẻ cuộc sống trước đây của anh khá khó khăn. Thu nhập từ công việc nghệ thuật không ổn định cộng thêm những trắc trở trong hôn nhân khiến nam diễn viên phải sống trong cảnh bấp bênh, chật vật suốt nhiều năm.

Để trang trải kinh tế, Hùng Thuận đã thử sức làm nhiều nghề tay trái như mở quán ốc, nhà hàng bán hàng online... Tuy nhiên từ khi dịch Covid-19 bùng phát, công việc kinh doanh cũng không suôn sẻ, nên từ đầu năm 2020, anh phải đóng cửa nhà hàng.

Trong thời gian này, nam diễn viên dành nhiều thời gian bán hàng online để có thêm thu nhập. Cứ đến chiều anh lại ngồi livestream bán thực phẩm chức năng, buổi sáng thì tranh thủ làm người giao hàng. Nhưng vì dịch bệnh nên việc kinh doanh của anh cũng không suôn sẻ.

Hùng Thuận từng có cuộc sống khá khó khăn, vất vả do thu nhập từ công việc nghệ thuật không ổn định và những trắc trở trong chuyện tình cảm.

Cuối năm 2020, may mắn mỉm cười với Hùng Thuận khi anh chuyển hướng sang lĩnh vực mới. Qua sự giới thiệu của một người bạn, nam diễn viên "bén duyên" với nghề bất động sản. Ban đầu, Hùng Thuận chỉ có ý định "thử cho vui", nhưng sau một thời gian trải nghiệm anh lại yêu thích và gắn bó với công việc này.

Nhờ uy tín của bản thân cùng sự hoạt ngôn và năng động, Hùng Thuận gặp nhiều thuận lợi khi bước sang lĩnh vực bất động sản. Gần đây, sau khi thành lập ba văn phòng nhà đất tại TP. HCM, ngôi sao Đất phương Nam tiếp tục khai trương thêm một công ty bất động sản mới kết hợp cùng người bạn Lương Thế Thành.

Chia sẻ về thành công hiện tại của mình trong lĩnh vực mới, Hùng Thuận nói với Ngoisao.net: "Đến giờ tôi vẫn chưa tin là mình có thể đi xa đến vậy. Tôi biết ơn sự ủng hộ, yêu thương của bạn bè, khán giả và cả những lời gièm pha, dè bỉu của những người từng nghi ngờ tôi lợi dụng danh xưng nghệ sĩ làm kinh doanh. Tất cả là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày, lao động chân chính và gặt hái thành quả".

Hùng Thuận có cuộc sống thoải mái hơn sau khi thành công trong lĩnh vực mới.

Sự nghiệp kinh doanh phát đạt giúp Hùng Thuận có được cuộc sống thoải mái hơn trước. Anh bộc bạch: "Nói về đổi đời hay không thì cũng không hẳn nhưng có một điều chắc chắn là cuộc sống của tôi đã thay đổi về mặt tài chính".

Nhắc đến những kế hoạch với nghệ thuật, Hùng Thuận cho biết hiện tại anh không thể bám trụ với đoàn phim hay các dự án dài hơi bởi công việc trong lĩnh vưc bất động sản đã chiếm quá nhiều thời gian. Tuy nhiên nếu có thể, nam diễn viên muốn tham gia các vai diễn khách mời.

Bước sang tuổi 39, Hùng Thuận gặt hái thành công trong công việc nhưng vẫn lẻ bỏng một mình. Sau 2 lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam diễn viên tâm sự anh chưa có dự định tìm kiếm, cũng như sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới. Hiện tại, anh chỉ muốn tập trung cho công việc.