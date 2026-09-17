Sau 20 năm, cựu kỹ sư Microsoft tiết lộ bí mật đằng sau key Windows XP huyền thoại của lịch sử

20 năm trước dãy ký tự này từng là một trong những key quen thuộc nhất của người dùng Windows XP, giờ đây một cựu kỹ sư của Microsoft mới tiết lộ một số bí mật đằng sau các ký tự này.

FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 từng là một trong những dãy ký tự quen thuộc nhất với người dùng Windows XP. Nhưng thứ khiến key này hoạt động không nằm ở bản thân dãy ký tự, mà ở một “mảnh ghép” khác được Microsoft giấu bên trong đĩa cài đặt.

David Plummer, cựu kỹ sư Microsoft và là người từng tham gia xây dựng hệ thống Windows Product Activation (WPA) ở phía hệ điều hành, vừa tiết lộ câu chuyện phía sau key FCKGW, giải thích vì sao một dãy ký tự tưởng như bình thường lại có thể giúp những bản Windows XP lậu hoạt động trong thời gian dài.

Điều thú vị là FCKGW thực chất không phải một “key thần kỳ” có khả năng tự vượt qua cơ chế kích hoạt của Windows XP.

Dòng key huyền thoại của Windows XP

Bí mật nằm trong một chiếc đĩa CD

Khi thiết kế Windows XP, Microsoft yêu cầu người dùng nhập product key rồi kích hoạt hệ điều hành qua Internet hoặc điện thoại. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp lớn sở hữu hàng trăm nghìn máy tính, việc kích hoạt từng chiếc PC, đặc biệt với những máy không kết nối mạng, là điều bất tiện.

Microsoft vì thế cung cấp cho nhóm khách hàng này một cơ chế đặc biệt gọi là Volume Licensing. Họ nhận được một bản “Volume Media” cùng Volume License Key (VLK), cho phép cài đặt Windows trên số lượng lớn máy tính mà không phải kích hoạt từng máy.

Để đảm bảo một Volume Key không thể tùy tiện mở khóa bản Windows XP bán lẻ, Plummer đã đưa thêm một lớp kiểm tra vào chính đĩa cài đặt.

Volume Media chứa một khối dữ liệu bí mật có kích thước khoảng 10 MB, chỉ xuất hiện trên loại đĩa này. Hệ thống kích hoạt sẽ kiểm tra khối dữ liệu đó và đối chiếu nó với product key.

bài đăng ông Plummer tiết lộ về bí mật của dòng key nổi tiếng Windows XP

Điều bất ngờ là “dữ liệu bí mật” này thực chất lại bắt đầu từ Microsoft Bob, một phần mềm cũ của Microsoft. Plummer cho biết ông đã nén và mã hóa dữ liệu nhiều lần để tạo thành một khối dữ liệu đủ khó sao chép vào thời điểm đó.

Vì vậy, nếu chỉ lấy key FCKGW rồi nhập vào một chiếc CD Windows XP thông thường, hệ thống vẫn từ chối. Chiếc CD đó không có “mảnh ghép” dữ liệu mà WPA đang tìm kiếm.

Nhưng mọi chuyện thay đổi khi cả hai thứ cùng xuất hiện.

Năm tuần trước ngày Windows XP ra mắt, cả hai mảnh ghép bị tung lên mạng

Theo Plummer, bước ngoặt xảy ra khoảng 5 tuần trước ngày Windows XP chính thức ra mắt.

Nhóm phát tán phần mềm Devils0wn, còn được viết là Devil's Own, đã đăng tải một bản ISO hoàn chỉnh của Windows XP Professional Corporate cùng với key FCKGW hợp lệ. Điều quan trọng là ISO này chính là bản Volume Media mà Microsoft sử dụng cho khách hàng doanh nghiệp.

Lúc này, những người sao chép Windows XP lậu không còn cần tìm cách bẻ khóa hệ thống. Họ đã có cả hai thứ mà WPA cần: một Volume License Key hợp lệ và một bản Volume Media tương ứng.

Chỉ cần kết hợp hai thứ này, product key vượt qua bước kiểm tra toán học. WPA sau đó bỏ qua phần còn lại của quy trình xác thực, khiến bản Windows XP cài đặt trông như một hệ thống hợp lệ, thậm chí vượt qua cả những bước kiểm tra Windows Update ban đầu.

Đó cũng là lý do FCKGW nhanh chóng trở thành một biểu tượng của thời kỳ Windows XP. Người dùng không chỉ chia sẻ dãy ký tự này trên Internet. Plummer nhớ lại rằng những người sao chép phần mềm còn in hoặc “nhúng” key vào hình ảnh, thậm chí viết trực tiếp lên đĩa CD bằng bút Sharpie.

Chú thích ảnh

Microsoft không biết key đã lọt ra từ đâu

Một câu hỏi khác đến nay vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn là FCKGW thực sự xuất phát từ đâu.

Plummer cho rằng khả năng hợp lý nhất là một nhà sản xuất máy tính hoặc đối tác phần cứng đã nhận được bộ cài đặt hoàn chỉnh từ Microsoft trước ngày Windows XP được bán chính thức. Đây là những tổ chức cần có phần mềm và phương tiện cài đặt sớm để chuẩn bị cho những chiếc PC bán ra ngay ngày hệ điều hành ra mắt.

Dell là cái tên thường được nhắc đến nhiều nhất, trong khi Intel cũng từng được đề cập liên quan đến những vụ rò rỉ mã nguồn về sau. Tuy nhiên, Plummer nhấn mạnh rằng ông không biết chính xác key đã lọt ra từ đâu.

Sau vụ rò rỉ, Microsoft bắt đầu đưa các Product ID liên quan đến những key bị lộ vào danh sách đen trong Windows XP Service Pack 1. Đến Service Pack 2 và Windows Genuine Advantage, cơ chế kiểm tra trở nên chặt chẽ hơn và các bản cài đặt sử dụng key này bắt đầu bị chặn cập nhật.

Tuy nhiên, Microsoft không thể đơn giản vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống Volume Licensing. Những Volume License Key chưa bị lộ vẫn tiếp tục hoạt động với Volume Media trong nhiều năm.

FCKGW không phải là một keygen thần kỳ

Chi tiết đáng chú ý nhất trong câu chuyện có lẽ nằm ở chỗ FCKGW chưa bao giờ là một “mã bẻ khóa” theo cách mà nhiều người dùng từng tưởng.

Plummer cho biết ông chưa từng bắt gặp một keygen Windows XP nào thực sự tạo ra được key hợp lệ. Một số người khác suy đoán rằng những chương trình được gọi là keygen vào thời điểm đó có thể chỉ giả lập quá trình tạo key rồi chọn ngẫu nhiên những Volume Key đã bị rò rỉ.

Theo cách giải thích của người từng trực tiếp xây dựng WPA, vấn đề không nằm ở việc Microsoft tạo ra một thuật toán product key dễ bẻ khóa. Lỗ hổng mang tính vận hành xảy ra khi cả phương tiện cài đặt đặc biệt và một Volume License Key cùng rời khỏi Microsoft trước khi Windows XP được bán chính thức.

Khi hai mảnh ghép này cùng xuất hiện công khai, cơ chế bảo vệ dựa trên phần cứng của Windows Product Activation gần như không còn cơ hội phát huy tác dụng.

Và đó cũng là bí mật phía sau dãy ký tự FCKGW từng xuất hiện trên vô số chiếc CD Windows XP: không phải một chiếc key có khả năng phá khóa, mà là một chiếc chìa khóa hợp lệ vô tình được công khai cùng đúng cánh cửa mà nó có thể mở.