Bá Cường ghi dấu ấn đầu tiên trong nghiệp diễn với vai Đắc Vi phim "Những đứa con biệt động Sài Gòn". Từ vai trò diễn viên, anh chuyển qua làm đạo diễn, nhà sản xuất phim với nhiều dự án thu hút sự quan tâm của công chúng như: Hạnh phúc của mẹ, Võ sinh đại chiến, Linh duyên...

24 năm làm nghề, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp nhưng đạo diễn – nhà sản xuất Bá Cường vẫn không từ bỏ đam mê nghệ thuật. Hiện tại, anh và ê-kíp đang chuẩn bị làm series thriller "Giác quan thứ 8" để phát trên các nền tảng số có thu phí cũng như bản điện ảnh.



Nhân dịp này, nam nghệ sĩ đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi về sự nghiệp cũng như đời tư và cuộc sống làm bố đơn thân hiện tại.

Mất trắng 3 căn nhà vì làm phim, vẫn đầy nhiệt huyết

- Thriller là dòng phim rất khó làm, đòi hỏi sự logic, hack não, giật gân vừa điều tra phá án vừa có tính chất ma mị. Anh có tự tin khi tiên phong làm dòng phim này ở Việt Nam?

Tôi phải tự tin thì mới làm chứ. Tôi chuẩn bị khá kỹ, riêng khâu kịch bản cũng đã mất 2 năm, diễn viên cũng cast mất 6 tháng, cast gần như nát cả dàn diễn viên Sài Gòn.

Năm nay là năm thứ 24 tôi làm nghề. Một người mà có 24 năm làm nghề thì đã tích góp rất nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm. Trước đó, tôi cũng đã sản xuất phim "Linh duyên" và tạo được tiếng vang nhất định khi phát trên Netflix.

Dự án lần này, tôi nhờ 4 biên kịch viết mới ra chất cuối cùng mà tôi mong muốn. Mỗi giai đoạn có một sự hack não và góc nhìn riêng. Tôi không muốn cho khán giả đoán được. Nói chung kịch bản rất kỳ công.

Đạo diễn Bá Cường (ảnh trong bài do NVCC).

- Trước đây anh làm "Võ sinh đại chiến", phim đầu tư rất nhiều nhưng doanh thu không như mong đợi. Anh thất vọng và muốn bỏ ngang nhưng giờ lại tiếp tục. Khi quay lại anh có sợ không?

"Võ sinh đại chiến" là do tôi chọn sai thời điểm phát hành, sai cả hướng marketing nên mất nhiều lợi thế. Phim làm về võ thuật nhưng lại PR về tình yêu nên bị gẫy.

Phim đó tôi lỗ 24 tỷ đồng, tương đương 3 căn nhà. Tôi bị sợ hãi trong 3 năm, nhắc tới là run. Tới nỗi, đang uống cà phê bình thường mà có người hỏi "Võ sinh đại chiến" chiếu được không là tôi đổ mồ hôi, mất kiểm soát.

Tôi tập luyện và tự vấn nhiều, cuối cùng cũng vượt qua được và đối diện với nỗi sợ đó.

Làm nghề 24 năm với nhiều biến cố nhưng tôi vẫn theo đuổi nghệ thuật chứ không từ bỏ. Và một trong những động lực để tôi không từ bỏ là mình đem lại vận may tới cho mọi người, đưa đối tác đều lên đỉnh cao.

Ví dụ, phim "Hạnh phúc của mẹ" do tôi sản xuất, tuy banh xác về doanh thu, dĩ nhiên không phải do phim mà do scandal của người khác nhưng diễn viên đều đoạt giải Mai vàng. Phim mang về 7 Cánh diều vàng 2020 là một điều chưa từng có trong lịch sử Cánh diều vàng.

Tuy từng gặp nhiều thăng trầm trong sự nghiệp nhưng phim do Bá Cường sản xuất lại cực kỳ "mát tay" khi mang về các giải thưởng danh giá cho diễn viên.

"Tìm vợ cho mình chứ không tìm mẹ cho con"

- Nghe nói anh đang làm bố đơn thân. Điều đó có gây khó khăn gì cho anh không, nhất là khi anh còn là một đạo diễn, nhà sản xuất phim với công việc vô cùng bận rộn?

Hai bố con tôi sống với nhau, chăm sóc qua lại. Con tôi 13 tuổi rồi, học lớp 6. Làm bố đơn thân khó chứ, nhiều lúc thở không nổi. Bản thân tôi cũng phải đi học cách làm cha, nghiên cứu tâm lý trẻ và mình phải chỉnh rất nhiều để phù hợp với con. Tôi làm ở nhà là chủ yếu, để có thời gian cho con. Vừa làm việc vừa chăm sóc con.

- Anh có nghĩ tới chuyện tìm một người phụ nữ để giúp mình chăm con?

Nếu có thì tôi sẽ tìm vợ cho mình chứ không tìm mẹ cho con. Hồi xưa tôi cũng từng có suy nghĩ, lấy vợ để có người phụ chăm con nhưng sau này mình nhận ra là nghĩ vậy không đúng. Khi con lớn, hết nhu cầu trông thì mình bỏ người ta à? Như vậy không đúng. Giờ tôi đang tìm vợ.

- Mối quan hệ của anh với mẹ của con trai thế nào?

Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Tôi chơi thân với chồng sau của cô ấy. Tôi nghĩ để được vậy thì cần sự chân thành. Tôi suy nghĩ thoáng, chơi bình thường thì người ta cũng thấy bình thường nên thân tới giờ là 8 năm. Thậm chí, vợ chồng cô ấy cãi lộn còn qua tâm sự với tôi.

Bá Cường và con trai như hai người bạn thân.

- Nếu mối quan hệ thân thiết tốt đẹp như vậy, tại sao hai người lại dừng cuộc sống hôn nhân?

Có những người chỉ làm bạn được chứ không làm vợ được. Đơn giản là hết duyên. Chúng tôi chia tay 10 năm rồi.

- Con trai có thoải mái khi cha mẹ ly hôn?

Con trai tôi là đứa hiểu chuyện, từ nhỏ con đã biết rồi. May mắn ở chỗ, tôi tạo ra hệ sinh thái ông bà nội và ông bà ngoại của con vẫn nói chuyện với nhau bình thường. 1, 2 tuần, ông bà vẫn gọi điện thoại nói chuyện, gửi đồ ăn qua lại. Giữa tôi và mẹ của con cũng giữ quan hệ tốt.

Khi con thấy như vậy thì không có cảm giác mất mát mà thấy được thêm, có thêm người chăm sóc, yêu thương nó. May mắn là con ngoan nên tôi đỡ hơn nhiều. Tôi và con như bạn bè chứ không phải kiểu cha con, nói chuyện xả láng, thoải mái lắm. Vui buồn nóng giận gì đều được thoải mái bày tỏ.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!