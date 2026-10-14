Sau 12 năm máy bay MH370 mất tích, 8 gia đình được tuyên bồi thường hơn 10 tỷ đồng mỗi vụ: Vì sao vẫn có người kháng cáo?

Sau hơn 12 năm MH370 mất tích, diễn biến mới tại một phiên tòa ở Bắc Kinh, Trung Quốc tiếp tục thu hút sự chú ý.

8 gia đình hành khách MH370 được tuyên bồi thường hơn 10 tỷ đồng mỗi vụ

Ngày 28/7/2026, một số người thân của các hành khách trên chuyến bay MH370 đã có mặt tại một tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Sự xuất hiện của họ thu hút sự chú ý khi vụ mất tích bí ẩn của chiếc Boeing 777 đã kéo dài hơn 12 năm nhưng vẫn chưa có lời giải cuối cùng.

Theo hãng thông tấn AFP, phiên tòa diễn ra liên quan đến đơn kháng cáo của hai gia đình hành khách, sau khi một phán quyết bồi thường được đưa ra vào cuối năm 2025. Dù khoản tiền được tòa tuyên lên tới hàng triệu nhân dân tệ, những người liên quan vẫn cho rằng vụ việc còn nhiều vấn đề cần được xem xét.

Trước đó, ngày 5/12/2025, Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, đã đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với 8 vụ kiện liên quan đến 8 hành khách trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines.

Tòa án yêu cầu Malaysia Airlines và Malaysia Airlines International bồi thường hơn 2,9 triệu nhân dân tệ cho mỗi vụ kiện, tương đương khoảng 10,5 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo.

Khoản bồi thường bao gồm tiền bồi thường tử vong, chi phí tang lễ, tổn thất tinh thần và các khoản thiệt hại, chi phí liên quan khác. Phán quyết được đưa ra dựa trên Công ước Montreal về vận tải hàng không quốc tế cùng những quy định pháp luật có liên quan của Trung Quốc.

Đáng chú ý, vụ kiện không chỉ liên quan đến 8 gia đình kể trên. Từ năm 2016, tổng cộng 75 người thân của các hành khách mất tích đã lần lượt khởi kiện, hình thành 78 vụ án. Các yêu cầu bao gồm bồi thường thiệt hại và thành lập quỹ phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trong quá trình giải quyết, 47 vụ án đã đạt được thỏa thuận hòa giải và được rút đơn. Ngoài 8 vụ được tuyên án vào tháng 12/2025, còn 23 vụ tiếp tục được xét xử do những thủ tục liên quan đến việc tuyên bố hành khách mất tích đã tử vong chưa hoàn tất.

Đối với 8 trường hợp được tuyên bồi thường, những hành khách liên quan đều đã được xác định là đã tử vong theo thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa vị trí xác máy bay MH370 đã được tìm thấy hoặc nguyên nhân vụ mất tích đã được xác định.

Phán quyết được xem là một bước tiến trong quá trình giải quyết các yêu cầu bồi thường kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, không phải tất cả gia đình đều chấp nhận kết quả.

Vì sao có gia đình vẫn kháng cáo dù được tuyên bồi thường hàng tỷ đồng?

Theo AFP, tại phiên xét xử kháng cáo diễn ra kín, không cho phép báo chí tham dự vào ngày 28/7/2026, ông Li Eryou, 69 tuổi, có con trai trên chuyến bay MH370, bày tỏ sự bất bình với phán quyết sơ thẩm. Ông cho rằng cách tòa án giải quyết vụ việc chưa phản ánh đầy đủ tính chất đặc biệt của thảm kịch hàng không quốc tế này.

Đối với ông Li, khoản bồi thường được tuyên vẫn chưa tương xứng với những mất mát mà gia đình phải chịu đựng trong suốt hơn một thập kỷ. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng gia đình chưa nhận được lời xin lỗi thỏa đáng sau 12 năm.

Một người thân khác là ông Jiang Hui, có mẹ trên chuyến bay MH370, cũng lên tiếng về lý do các gia đình tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Theo ông Jiang, vấn đề khiến một số gia đình không hài lòng không chỉ nằm ở mức tiền bồi thường. Họ cho rằng phán quyết sơ thẩm chưa làm rõ đầy đủ những tình tiết quan trọng liên quan đến sự biến mất của máy bay, cũng như chưa xem xét thỏa đáng trách nhiệm của hãng hàng không trong những năm sau vụ việc.

Ông nhấn mạnh điều các gia đình mong muốn nhất là sự thật về những gì đã xảy ra với người thân, thay vì chỉ có một quyết định về số tiền phải bồi thường.

Những phát biểu này cho thấy sự khác biệt giữa việc giải quyết trách nhiệm dân sự bằng tiền và việc xác định nguyên nhân của một vụ mất tích hàng không. Trong khi phán quyết bồi thường có thể xử lý một phần hậu quả về mặt pháp lý, việc tìm ra chính xác số phận chiếc máy bay vẫn phụ thuộc vào kết quả điều tra và tìm kiếm.

Theo AFP, ông Jiang cũng bày tỏ sự biết ơn khi Malaysia quyết định gia hạn chiến dịch tìm kiếm MH370, đồng thời mong muốn các gia đình được phép tự tổ chức những hoạt động tìm kiếm riêng.

Chuyến bay MH370 mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur, Malaysia, đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Trên máy bay có 239 người, bao gồm 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Dù một số mảnh vỡ được tìm thấy tại khu vực phía tây Ấn Độ Dương trong những năm sau đó, phần thân chính của máy bay và các hộp đen vẫn chưa được xác định vị trí.

Tháng 6/2026, Malaysia tiếp tục gia hạn hợp đồng tìm kiếm với công ty Ocean Infinity đến ngày 30/6/2027. Trước đó, chiến dịch tìm kiếm mới nhất đã kết thúc mà không tìm được xác máy bay.

Sau hơn 12 năm, những diễn biến tại tòa án Bắc Kinh cho thấy hậu quả của vụ mất tích MH370 vẫn chưa khép lại đối với nhiều gia đình. Dù các phán quyết bồi thường đã được đưa ra, câu hỏi lớn nhất về số phận của 239 người trên chuyến bay vẫn chưa có câu trả lời.

Nguồn: FMT