OpenAI đã tung ra trình duyệt web Atlas – trình duyệt tích hợp AI – trong một buổi livestream bất ngờ, đánh dấu bước tiến đầy tham vọng của công ty vào lĩnh vực mà Google đang thống trị tuyệt đối. Điều đáng tiếc là phần lớn người dùng internet toàn cầu có thể chưa được tiếp cận ChatGPT Atlas từ bây giờ, khi trình duyệt này mới chỉ có cho MacOS.

Theo CEO Altman, người mở đầu buổi giới thiệu, nếu như trước đây cách mọi người sử dụng internet phù hợp với thanh URL và hộp tìm kiếm, thì giờ đây trải nghiệm trò chuyện và trình duyệt web có thể là sự tương đương cho thời đại mới.

Về mặt kỹ thuật, Atlas được xây dựng trên nền tảng Chromium của Google và cung cấp các tính năng truyền thống như tab, dấu trang, tự động điền mật khẩu và chế độ ẩn danh. Tuy nhiên, nó nổi bật bằng cách tích hợp chatbot của OpenAI vào trải nghiệm duyệt web. Người dùng không còn cần sao chép và dán thông tin từ web sang ChatGPT nữa, mà có thể truy cập dễ dàng ngay trên giao diện trình duyệt, các tab và con trỏ chuột.

OpenAI đã trình diễn cho thấy bạn có thể đánh dấu một đoạn văn bản trong email, nhấp vào nút ChatGPT và yêu cầu chatbot cải thiện nội dung. Ngoài ra, trình duyệt có nút “Ask ChatGPT” ở góc trên bên phải, mở thanh bên cho phép chatbot xem trang web bạn đang xem và cung cấp câu trả lời hữu ích như tóm tắt đánh giá phim hoặc phân tích mã máy tính, mặc dù bản demo cho thấy kết quả có thể không phải lúc nào cũng chính xác.

ChatGPT giờ đây được tích hợp ngay trong trình duyệt

Các truy vấn internet trong thanh URL có thể mặc định sử dụng công cụ tìm kiếm của ChatGPT, tổ chức kết quả theo các danh mục bao gồm văn bản, hình ảnh, video và bài báo. Trang chủ ChatGPT Atlas cũng được thiết kế với công cụ đề xuất sẽ trình bày các trang web và nội dung dựa trên thói quen duyệt web của bạn.

Công cụ tìm kiếm được thay thế bằng ChatGPT, với các câu trả lời được dựa trên thói quen sử dụng của bạn

Nếu bật tính năng bộ nhớ trình duyệt, ChatGPT sẽ ghi nhớ các chi tiết chính từ nội dung bạn duyệt để cải thiện phản hồi và đưa ra các gợi ý thông minh hơn, chẳng hạn như tạo danh sách việc cần làm từ hoạt động gần đây hoặc tiếp tục nghiên cứu quà tặng dựa trên các sản phẩm bạn đã xem.

Tính năng bộ nhớ trình duyệt này đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư. Trang hỗ trợ cho biết dữ liệu trình duyệt có thể được sử dụng để cải thiện các mô hình AI của công ty, nhưng tính năng này bị tắt theo mặc định. Công ty nhấn mạnh rằng bộ nhớ trình duyệt không bao gồm mật khẩu hoặc thông tin thanh toán, và người dùng có thể xóa bộ nhớ trình duyệt bất cứ lúc nào.

Agent Mode, chế độ tác nhân AI có thể thay mặt người dùng làm các tác vụ khác

Tính năng mạnh mẽ nhất của Atlas là chế độ tác nhân AI có thể kiểm soát một tab trình duyệt và thực hiện nhiệm vụ cho bạn. Trong một bản demo, chế độ tác nhân đã phát triển danh sách thành phần cần thiết cho một công thức nấu ăn, truy cập tài khoản Instacart của người dùng và đưa tất cả vào giỏ hàng để thanh toán, mặc dù quá trình này mất vài phút.

Để bảo vệ chống lại rủi ro bảo mật, chế độ tác nhân chỉ có quyền truy cập vào các tab trình duyệt và đã bị chặn không thực thi mã máy tính hoặc truy cập tệp trên PC. Công ty cho biết người dùng luôn có quyền kiểm soát, có thể tạm dừng, ngắt hoặc tiếp quản trình duyệt bất cứ lúc nào. Hiện tại, chế độ tác nhân chỉ khả dụng cho người dùng trả phí đã đăng ký ChatGPT Plus và Pro.

Bạn cũng có thể sử dụng ChatGPT để chỉnh sửa nội dung email hoặc bài đăng mà không phải mở ChatGPT ở một tab khác

Vẫn còn quá sớm đối với Atlas và nhiều điều sẽ phụ thuộc vào chính sản phẩm và liệu người dùng có thực sự muốn những gì OpenAI đang cung cấp hay không. Nhưng công ty đã vạch ra một con đường thương mại tập trung vào tăng trưởng người dùng và doanh thu thay vì những tham vọng mơ hồ xung quanh AGI.

Khi các chuyên gia đang suy nghĩ về câu hỏi trị giá 300 tỷ USD liệu doanh thu của OpenAI có bao giờ xứng đáng với việc xây dựng trung tâm dữ liệu khổng lồ hay không, các sản phẩm như Atlas có thể là nơi đầu tiên để tìm câu trả lời.

Hiện tại, Google Chrome nắm giữ 71% thị phần trình duyệt, với Safari của Apple ở vị trí thứ hai xa xôi. Google đã tích hợp chatbot Gemini vào Chrome, trong khi Microsoft cũng làm điều tương tự với AI Copilot trên Windows và Edge.

OpenAI cho biết họ dự định mở rộng ChatGPT Atlas sang Windows, iOS và Android trong thời gian tới. Cuộc chiến trình duyệt đã bước vào một chương mới với sự xuất hiện của ChatGPT Atlas, và Google sẽ phải chứng minh rằng vị thế thống trị của họ có thể thích nghi với tương lai do AI định hình.