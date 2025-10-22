Chuyên gia review: "Tôi đã dùng hết các mẫu iPhone 17 năm nay, có một chiếc mà tôi sẽ không bao giờ mua"

iPhone 17 là một trong những đợt ra mắt điện thoại trọn vẹn nhất của Apple trong những năm gần đây. Vài tuần trước, công ty đã trình làng bốn mẫu điện thoại mới, mỗi mẫu đều có một định hướng rõ ràng.

Tôi đã sử dụng cả bốn mẫu iPhone mới của Apple, và trong khi tôi yêu thích ba chiếc, có một chiếc tôi hoàn toàn không khuyến khích.

Điều đó không có nghĩa là nó tệ và sẽ có nhiều người thích nó, nhưng đó không phải là chiếc iPhone tôi khuyên dùng trong năm nay - chuyên gia Nirave Gondhia của trang Digital Trends nhấn mạnh.

Dưới đây là lý do tại sao.﻿

iPhone 17 là chiếc iPhone tốt nhất dành cho hầu hết mọi người

Tôi không hề nghi ngờ rằng iPhone 17 là chiếc iPhone tốt nhất trong năm nay dành cho đại đa số người dùng.

Như đã viết trước đây, iPhone 17 là một chiếc điện thoại tuyệt vời. Điều này đặc biệt đúng khi những thay đổi của mẫu máy này không quá hào nhoáng như các "anh em" của nó.

Tuy nhiên, đây chính xác là điều khiến iPhone 17 trở thành một chiếc điện thoại thông minh đáng kinh ngạc và là chiếc iPhone hoàn hảo cho hầu hết tất cả.

Màn hình giờ đây giống hệt với iPhone 17 Pro, nghĩa là sự khác biệt giữa hai thiết bị đã ít hơn bao giờ hết. Về cơ bản, iPhone 17 là điện thoại lý tưởng cho những ai muốn có trải nghiệm của iPhone 17 Pro nhưng không sử dụng tính năng zoom trên camera.

Điều đặc biệt đáng chú ý là tôi thường xuyên cầm nhầm iPhone 17 trong khi định lấy chiếc iPhone 17 Pro, và chỉ nhận ra khi tôi mở camera hoặc lật mặt sau điện thoại.

Nếu bạn muốn 90% trải nghiệm của iPhone 17 Pro với 70% mức giá, đừng tìm đâu xa ngoài iPhone 17.

iPhone Air là chiếc iPhone yêu thích nhất của tôi trong năm nay

Tiếp đến là iPhone Air mới, và đây là chiếc iPhone yêu thích nhất của tôi trong năm nay. SIM chính của tôi đang lắp trong iPhone 17 Pro, nhưng iPhone Air mới là chiếc iPhone tôi thích sử dụng nhất. Xét trên nhiều phương diện, iPhone Air là chiếc iPhone thú vị nhất trong nhiều năm qua.

Tôi đã từng viết rằng iPhone Air cuối cùng đã hiện thực hóa tầm nhìn ban đầu của Steve Jobs về một "thiết bị giao tiếp internet mang tính cách mạng". Đó là chiếc iPhone hoàn hảo cho những lúc tôi muốn lướt web, duyệt tin hay trò chuyện, và chỉ "đuối sức" khi tôi cần một chiếc camera mạnh mẽ.

Sự đánh đổi này đã nhiều lần chứng minh là xứng đáng, vì iPhone Air còn có một lợi thế quan trọng: kích thước của nó, theo nhiều nghĩa.

Đầu tiên, đó là cảm giác "Air" (nhẹ như không) rõ rệt khi nó chỉ mỏng 5,64mm. Điều này mang lại cảm giác cầm nắm đáng kinh ngạc, ngay cả khi dùng ốp lưng. Tuy nhiên, lợi thế thứ hai là kích thước màn hình: ở mức 6,5 inch, đây là chiếc iPhone đầu tiên sau sáu năm có kích thước màn hình này.

Nó lớn hơn một chút so với iPhone 11 Pro Max (6,46 inch) và có chất lượng cao hơn, trở thành kích thước màn hình hoàn hảo cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

iPhone 17 Pro chính là điện thoại Pro mà tôi ao ước

Tôi đã sử dụng iPhone 17 Pro và các thế hệ iPhone Pro trước đây trong gần một thập kỷ như một trong hai thiết bị hàng ngày của mình, và cuối cùng Apple đã mang lại những trải nghiệm Pro mà tôi tìm kiếm.

Những nâng cấp năm nay đã khắc phục những vấn đề vốn mang lại lợi thế cho những chiếc điện thoại Android trong vài năm qua.

Pin lớn hơn, đi cùng sự tối ưu hóa trong chipset A19 Pro và phần mềm đồng nghĩa với việc chiếc iPhone cỡ nhỏ này cuối cùng cũng mang lại thời lượng pin thực sự kéo dài nhiều ngày.

Trước đây, chiếc iPhone Pro của tôi sẽ cần sạc trước khi kết thúc ngày, nhưng bây giờ, nó trở nên đáng tin cậy trong việc đưa tôi qua đêm với khoảng 20% pin còn lại. Đây là nâng cấp pin mà tôi đã chờ đợi.

Việc chuyển từ titan sang nhôm cũng có hai lợi ích. Đầu tiên, nó giải quyết các lo ngại về nhiệt trước đây, và iPhone 17 Pro chạy cực kỳ mát mẻ nhờ "vapor chamber" (buồng hơi) mới. Thứ hai, nó cho phép Apple áp dụng các màu sắc táo bạo cho iPhone 17 Pro, như màu Cosmic Orange (Cam vũ trụ) mới.

Tôi không thể "gánh" nổi kích thước của iPhone 17 Pro Max

Tuy nhiên, cũng có một nhược điểm chính của sự thay đổi này: những chiếc điện thoại mới nặng hơn. Trong trường hợp của iPhone 17 Pro, đây không phải là vấn đề lớn, nhưng nó khiến iPhone 17 Pro Max trở nên quá cồng kềnh, đặc biệt là khi sử dụng ốp lưng.

Thời lượng pin được cải thiện rõ rệt trên iPhone 17 Pro cũng có nghĩa là iPhone 17 Pro Max trở nên ít hấp dẫn hơn đáng kể đối với tôi.

Bất kể thế nào, tôi rất nóng lòng muốn xem Apple sẽ làm gì vào năm tới, đặc biệt là với chiếc iPhone Fold được đồn đại. Chưa bao giờ có thời điểm tốt hơn để mua một chiếc iPhone như lúc này.