Tại Triển lãm Hệ thống Không người lái UMEX 2026, công ty General Cherry đã giới thiệu Bullet, một loại drone đánh chặn một chiều của Ukraine, nhằm đối phó với dòng vũ khí Shahed do Iran cung cấp cho Nga.

Theo thông tin công bố, Bullet có thể đạt tốc độ tối đa 310 km/giờ, hoạt động ở độ cao tới 6 km, với thời gian bay duy trì khoảng 25 phút. Thiết bị này được trang bị đầu nổ gần 1 kg, có khả năng tấn công trong phạm vi 20 km.

Hệ thống nhận diện mục tiêu của Bullet hoạt động ở khoảng cách 600 m, giúp tăng độ chính xác khi tiếp cận.

Bullet sử dụng bốn động cơ điện gắn ở đầu cánh tam giác theo bố trí hình chữ X, được cấp năng lượng từ pin dung lượng cao bên trong. Thiết kế cùng phần mềm điều khiển hỗ trợ dẫn đường giai đoạn cuối, cho phép máy bay đánh chặn cơ động linh hoạt khi tiếp cận mục tiêu.

Về liên lạc, Bullet có hệ thống điều khiển vô tuyến hoạt động trong dải 270 MHz đến 2,9 GHz, trong khi truyền hình ảnh video nằm trong khoảng 1,2 đến 7,2 GHz. Giao diện điều khiển được thiết kế theo dạng tầm nhìn thứ nhất (FPV), giúp người vận hành theo dõi trực tiếp quá trình tiếp cận mục tiêu.

Từ phòng thí nghiệm ra chiến trường

Bullet được trưng bày lần đầu tại UMEX 2026 với mức giá 2.100 USD/chiếc. Vũ khí này đã được Lực lượng Vũ trang Ukraine phê duyệt chính thức, mở đường cho sản xuất hàng loạt nhằm tăng cường năng lực chống máy bay không người lái.

Trước khi được chuẩn hóa, nhiều biến thể Bullet đã được phân phát cho hơn 20 đơn vị tiền tuyến để thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế.

General Cherry cho biết sản phẩm có nhiều cấu hình khác nhau, và phiên bản sản xuất cuối cùng đã được điều chỉnh đáng kể so với nguyên mẫu ban đầu.

Chương trình từng vấp phải tranh cãi khi công ty Ukraine Wild Hornets cáo buộc Bullet có điểm tương đồng với thiết kế của họ. Tuy nhiên, General Cherry khẳng định mẫu sản xuất đã khác biệt rõ rệt so với các nguyên mẫu trước đó.

Sự xuất hiện của Bullet tại UMEX 2026 cho thấy Ukraine đang mở rộng kho vũ khí chống máy bay không người lái, nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng Shahed. Với tốc độ cao, khả năng nhận diện mục tiêu và giá thành tương đối thấp, Bullet được kỳ vọng sẽ trở thành một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ trên không của Ukraine.