Sát Tết Nguyên đán, "ông lớn" Big 4 rao bán khoản nợ gần 100 tỷ của Xuyên Việt Oil

Ngân hàng Agribank chi nhánh Láng Hạ vừa thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil.



Theo ngân hàng này, tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 25/01/2024 là hơn 92 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là gần 78 tỷ đồng và dư nợ lãi, lãi quá hạn, lãi chậm trả là gần 15 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ này là 4 lô đất. Trong đó có 3 lô đất địa chỉ tại đường Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, TP.HCM. Một lô đất có vị trí tại thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Giá trị khởi điểm bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil là gần 93 tỷ đồng. Tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm, tương đương gần 9,3 tỷ đồng.

Được biết, Xuyên Việt Oil là một trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu.

Ngày 14/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Trước đó, ngày 8/9, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Theo một dữ liệu thống kê, tính đến cuối tháng 8/2023, Công ty Xuyên Việt Oil có dư nợ 5.500 tỷ tại 3 ngân hàng thuộc nhóm Big4 và 1 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Đáng chú ý, tất cả đều thuộc nhóm nợ xấu.