Sạt lở đất trong đêm ở Phú Thọ, 3 người tử vong

Vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng khiến vợ chồng và người mẹ 79 tuổi bị đất đá vùi lấp, tử vong thương tâm.

Ngày 17/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin ban đầu về vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ) làm 3 người tử vong.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, tại nhà ông Xa Văn D. (51 tuổi, ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc) xảy ra vụ sạt lở taluy xuống nhà.

Công an xã Đà Bắc cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở.

Khoảng 40m³ đất đá bất ngờ đổ ập, tràn vào nhà làm sập hai phòng ngủ và vùi lấp ba người trong một gia đình, gồm ông D., vợ ông là bà H. (47 tuổi) và mẹ ông là bà C. (79 tuổi).

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 3 nạn nhân.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, vợ chồng ông D. có một người con trai 20 tuổi, hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và đóng quân tại tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin về bi kịch của gia đình, đơn vị quân đội đang khẩn trương thực hiện các quy trình thủ tục để chiến sĩ này kịp thời trở về lo hậu sự cho người thân.

Cùng ngày, mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Tại bản Lốc Tong (xã Trung Hạ), rạng sáng 16/9, ngôi nhà của gia đình ông Vi Văn Hội bị đất đá từ taluy dương sạt lở, lăn trúng. Sự cố làm sập một phần tường và vùi lấp hoàn toàn khu vực giường ngủ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo Ban Quản lý bản khẩn trương hỗ trợ gia đình di dời người cùng tài sản đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại phường Nghi Sơn, mưa lớn kéo dài khiến kết cấu đất trên núi Biện Sơn bị bão hòa, dẫn đến sạt trượt nghiêm trọng. Vệt sạt lở rộng hơn 150m, sâu hàng chục mét xuống phía chân núi, nơi các hộ dân ở tổ dân phố Nam Sơn sinh sống. Vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến 14 hộ với 64 nhân khẩu tại đây.

Cụ thể, đất đá đổ xuống làm sập công trình phụ của 1 nhà dân, làm nứt móng của 2 hộ khác, đồng thời khiến tường nhà của 11 hộ liền kề có dấu hiệu rạn nứt nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp tổ chức di dời các gia đình bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Theo báo cáo từ UBND xã Tam Lư, mưa lớn cũng khiến địa bàn xuất hiện 3 điểm sạt lở taluy dương tại các bản Sại, Hậu và Hạ. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, lực lượng chức năng đang khẩn trương sơ tán toàn bộ các hộ trong vùng nguy hiểm.

Tại bản Lốc Tong (xã Trung Hạ), rạng sáng 16/9, gia đình ông Vi Văn Hội bị đá từ taluy dương sạt lăn vào nhà, làm sập một phần tường và vùi lấp khu vực giường ngủ. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo Ban Quản lý bản khẩn trương hỗ trợ gia đình di dời người và tài sản cần thiết đến nhà người thân, bảo đảm an toàn.