Sạt lở đất tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), nhiều người bị mắc kẹt

Sau khi thảm họa xảy ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất coi trọng và đưa ra những chỉ thị quan trọng, chỉ rõ phải làm mọi cách để tìm kiếm cứu nạn người mất tích, giảm thiểu thương vong; phải tăng cường giám sát, cảnh báo sớm, chú trọng cứu nạn khoa học; tăng cường điều tra các loại thiên tai, nguy cơ mất an toàn sản xuất.

Các lực lượng cứu hộ di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Tân Hoa xã

Các địa phương, sở, ban ngành liên quan đã nhanh chóng triển khai thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, tổ chức triển khai toàn diện công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả, nỗ lực giảm thiểu thương vong. Trước đó, cơ quan chỉ huy phòng chống thảm họa địa chất tỉnh Tứ Xuyên đã quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất cấp 3 lên ứng phó khẩn cấp cấp 1.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tại huyện Quân Liên vào sáng 9/2, người phát ngôn cho biết nguyên nhân của thảm họa là do mưa liên tục trong thời gian gần đây và điều kiện địa chất tại khu vực, dẫn đến lở đất trên cao, hình thành khối mảnh vỡ dài khoảng 1,2km. Lớp đất sạt lở dày khoảng 10-20m, khối lượng hơn 100.000 m3.

Cho đến hiện tại, tỉnh Tứ Xuyên đã tổ chức một lực lượng cứu hộ 949 người bao gồm cảnh sát, cứu hỏa, an ninh, giao thông, y tế, thông tin liên lạc, huy động thiết bị cứu hộ, thực hiện các nhiệm vụ đánh giá cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, điều tra khẩn cấp, giám sát và cảnh báo sớm, điều tra nguy cơ tiềm ẩn.

Thông qua điều tra toàn diện các khu vực bị thiên tai và các khu vực xung quanh, hơn 200 người dân bị ảnh hưởng đã được di dời, các loại đồ dùng như máy phát điện, lều vải, giường, chăn màn đã được cung cấp đảm bảo đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân được di dời. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 2 người, xác định sơ bộ còn 29 người đang bị mất tích và tiếp tục xác minh thêm.

Trước tình hình thiên tai tại khu vực như nhiệt độ tiếp tục giảm, mưa lớn kéo dài và tình trạng bất ổn của khối đất lở, một khu vực nguy hiểm đã được phân định tại thôn Kim Bình và các địa điểm quan trọng như khu dân cư, thị trấn, làng mạc có thể gây ra rủi ro về an toàn. Cơ quan chức năng tiếp tục giám sát an toàn theo thời gian thực đối với các ngọn núi ở hai bên khối đất lở và thiết lập các tuyến đường, tín hiệu sơ tán khẩn cấp để ngăn ngừa, ứng phó với các thảm họa và tai nạn thứ cấp, đảm bảo an toàn hoạt động cứu hộ.