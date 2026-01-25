Sạt lở đất ở Indonesia khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích, người dân đào bới tuyệt vọng giữa biển bùn đặc quánh

Theo cơ quan chức năng Indonesia, nhiều ngày mưa như trút nước đã khiến các con sông tràn bờ, gây lũ quét và sạt lở tại làng Pasir Langu, thuộc huyện West Bandung, tỉnh Tây Java. Bùn đất, đá và cây cối từ các sườn núi đổ xuống các khu dân cư, vùi lấp khoảng 34 ngôi nhà. Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn khi lực lượng chức năng phải tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đất dày đặc.

Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia, ông Abdul Muhari, cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 82 người được cho là bị chôn vùi dưới các đống bùn và mảnh vỡ. Trong khi đó, 24 người đã kịp thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp bởi vụ sạt lở đất ở làng Pasirlangu, Bandung, Tây Java (Ảnh: AFP)

Ít nhất 8 thi thể đã được tìm thấy tại thôn Pasir Kuning, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, sau khi vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 3h sáng, cuốn trôi nhiều ngôi nhà và người dân đang ngủ.

Các đài truyền hình Indonesia phát sóng hình ảnh lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đào bới tuyệt vọng tại Pasir Langu. Nhiều tuyến đường và ruộng bậc thang xanh mướt đã bị biến thành bãi bùn nâu đặc quánh, phủ kín bởi đất đá và cây cối bật gốc.

Ông Teten Ali Mungku Engkun, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa tỉnh Tây Java, cho biết điều kiện địa chất không ổn định cùng mưa lớn vẫn tiếp diễn, khiến hoạt động tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều trở ngại. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng đánh giá thiệt hại và triển khai các đội phản ứng khẩn cấp ngay sau vụ sạt lở.

Ảnh: Reuters

Để phòng ngừa nguy cơ sạt lở tiếp theo, các gia đình sinh sống trong phạm vi 100 mét quanh khu vực sạt lở đã được sơ tán khẩn cấp. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần nâng cao cảnh giác, sẵn sàng sơ tán ngay khi nghe thấy tiếng động bất thường, phát hiện đất đá dịch chuyển hoặc cảm thấy điều kiện không còn an toàn.

Trước đó, vào tháng 12, Indonesia từng hứng chịu đợt lũ lụt và sạt lở thảm khốc tại đảo Sumatra, khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng và hơn 7.000 người bị thương, theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia.

Indonesia thường xuyên đối mặt với lũ lụt và sạt lở trong mùa mưa, kéo dài từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 hàng năm. Quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo này có hàng triệu người sinh sống tại các vùng núi hoặc khu vực đồng bằng ngập lũ màu mỡ. Riêng tháng 1 năm ngoái, mưa lớn cũng đã gây ra lũ lụt và sạt lở tại tỉnh Trung Java, khiến hơn 20 người thiệt mạng.

Nguồn: ABC News