Sắp xử phúc thẩm Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc nhận hối lộ 47 tỷ đồng

Hoàng An |

Sau bản án sơ thẩm, ông Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) - người bị cáo buộc nhận hối lộ 47 tỷ đồng có đơn kháng cáo xin xem xét lại bản án. Hơn 10 bị cáo khác, trong đó có nhiều lãnh đạo bệnh viện nhận hối lộ cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Dự kiến ngày 4/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm công khai, xem xét đơn kháng cáo của 15 bị cáo trong vụ án “Đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Y dược LanQ, Công ty Y dược Sơn Lâm và cơ sở Bảo hiểm xã hội, bệnh viện trên cả nước.

Đầu tháng 2/2026, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) mức án 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ông Lộc bị xác định là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án, với tổng số 47 tỷ đồng thông qua cấp dưới là bị cáo Phạm Văn Chuân. Tại tòa, ông Lộc khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc.

Trong khi, các bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sơn Lâm) bị phạt tổng 15 năm tù; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty LanQ), bị tuyên tổng 19 năm tù cho hai tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng vai trò Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã cấu kết với Phạm Văn Cách sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Quyền chỉ đạo cấp dưới đưa 700 triệu đồng cho bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) nhằm tạo thuận lợi trong quá trình giải ngân kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nhận tiền, ông Lại đã “tạo điều kiện” tối đa cho bị cáo Quyền trục lợi tiền bảo hiểm.

Đối với bị cáo Phạm Văn Cách, Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm, bị cáo buộc vừa tham gia hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, vừa trực tiếp chi phối hoạt động cung ứng thuốc bằng việc chi hơn 70 tỷ đồng tiền hối lộ để “bôi trơn” cho lãnh đạo các bệnh viện, tránh bị gây khó khăn.

Một số bị cáo khác, trong đó có Lê Văn Tình (Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm) và Nguyễn Thúy Kim (Kế toán trưởng Công ty LanQ), bị xác định có hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như thực hiện việc đưa hối lộ.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm.

Với nhóm nhận hối lộ, ngoài ông Huỳnh Nguyễn Lộc thì bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 10 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm thắng thầu cung cấp thuốc tại bệnh viện.

Bị cáo Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng. Các bị cáo khác nhận hối lộ từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng...

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc; Phạm Văn Cách; Nguyễn Mạnh Quyền; Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM) kháng cáo xin xem xét lại toàn bộ bản án, giảm nhẹ hình phạt. Hơn 10 bị cáo khác cũng xin giảm nhẹ hoặc xin Tòa cấp phúc thẩm cho hưởng án treo.

