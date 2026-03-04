TAND Khu vực 10 – Lâm Đồng vừa có thông báo về việc bổ sung người tham gia tố tụng và thay đổi thời gian mở phiên tòa xét xử vụ án "mang quan tài đòi nợ" gây xôn xao dư luận tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) trước đây.

Các bị cáo là những người mang quan tài, chủ trại hòm, thợ làm ảnh thờ... phục vụ việc gây áp lực đòi nợ chủ hụi tại Phan Thiết đã bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 26-1-2026, Tòa án đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với 27 bị cáo trong vụ án hình sự xảy ra tại Phan Thiết. Tuy nhiên, trong quyết định này còn thiếu thành phần người tham gia tố tụng nên tòa án đã bổ sung theo quy định.

Đáng chú ý, do vụ án có nhiều người tham gia tố tụng, số lượng bị cáo đông (27 bị cáo) nên cần thêm thời gian để tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử và các văn bản tố tụng liên quan, bảo đảm quyền tranh tụng của các bên. Vì vậy, TAND Khu vực 10 – Lâm Đồng quyết định thay đổi thời gian mở phiên tòa.

Theo đó, phiên tòa sơ thẩm sẽ được mở vào lúc 8 giờ ngày 18-3-2026 tại trụ sở TAND Khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng. Các nội dung khác của quyết định đưa vụ án ra xét xử không thay đổi.

Quan tài được đặt trước nhà chủ hụi Ngô Thị Loan Chi tháng 11-2023

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can trong vụ việc mang quan tài, thuê chủ trại hòm và thợ làm ảnh thờ đến trước nhà một chủ hụi tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết cũ (nay là phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) để gây áp lực đòi tiền. Hành vi này được xác định gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương và tạo bức xúc trong dư luận.

Vụ việc từng thu hút sự chú ý lớn khi nhóm người tổ chức đưa quan tài đến trước nhà chủ hụi, chuẩn bị di ảnh, vàng mã tang lễ như một hình thức đe dọa tinh thần nhằm buộc trả tiền hụi. Sau quá trình điều tra, 27 liên quan đã bị khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, do bức xúc trước việc chủ hụi Ngô Thị Loan Chi đã bỏ đi khởi nơi cư trú, trưa 10-11-2023, hàng chục người chơi hụi mang theo quan tài, vàng mã kéo đến trước nhà bà Chi để gây áp lực, đòi nợ.

Tại căn nhà của bà Chi, dù đã đóng kín cửa nhưng các con hụi vẫn mang quan tài, chuối xanh, cáo phó kèm khung ảnh thờ là hình của bà Chi để đặt trước nhà.

Đến ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (cũ) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Loan Chi về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đường dây hụi hàng chục tỉ đồng trên địa bàn Phan Thiết.