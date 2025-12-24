Sắp xét xử kẻ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở chung cư Hà Nội

TAND Khu vực 2 (Hà Nội) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng vào ngày 26/12.

Đặng Chí Thành là kẻ hành hung dã man phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central hồi tháng 8 vừa qua.

Theo cáo trạng truy tố, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1997, ở Hà Nội) và chị Ngô Thúy A. (SN 1995, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cùng sinh sống tại chung cư SkyCentral, số 176 Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội).

Khoảng 22h ngày 4/8, tại sân chơi sảnh B1 chung cư SkyCentral, chị Th. và chị A. có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị Th. đánh con chị A. Sau đó, chị A. yêu cầu chị Th. giải quyết, xin lỗi nhưng không được.

Hình ảnh Thành hành hung chị Th. được camera ghi lại.

Chị A. gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống để giải quyết vụ việc. Thành đi xuống thấy vợ đang cãi nhau với chị Th. nên can ngăn và hai bên đi về nhà.

Sau đó, chị A. có kể lại cho Thành là chị Th. chửi chị A. và nói xấu con chị A. nên Thành bức xúc muốn tìm kiếm chị Th. để nói chuyện.

Khoảng 22h10 phút ngày 9/8, Thành nhìn thấy chị Th. đang đứng ở sảnh B1 nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị Th. xin lỗi nhưng chị Th. không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy.

Do bức xúc vì bị coi thường và chị Th. không xin lỗi nên Thành chạy theo và dùng tay phải tát 2 cái vào má bên trái chị Th. Thành tiếp tục đá một cái và dùng tay đấm liên tiếp 8 cái vào mặt, đầu chị Th.

Tiếp sau đó, tại sảnh thang máy B1 có đông người, Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị Th.

Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều bình luận bức xúc về hành vi của Th.