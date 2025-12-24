Khách Tây kể lại phản ứng lúc nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mì ở Ninh Bình

Đoạn clip ghi lại cảnh nữ nhân viên bỏ thức ăn vào bánh mì làm cho khách nước ngoài đến nay vẫn đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận trên mạng xã hội. Như đã thông tin trước đó thì sự việc được một nam du khách nước ngoài ghi lại và chia sẻ lên trang cá nhân. Đoạn clip đã nhanh chóng hút hơn 1 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận chỉ trong ít ngày chia sẻ.

Nam du khách là anh Steez (người Bồ Đào Nha, hiện sống tại Pháp), hiện đang có chuyến du lịch xuyên Việt kéo dài trong nhiều ngày. Steez đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ ở các điểm du lịch ở Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), Sa Pa (Lào Cai), Ninh Bình, Hà Nội, Hội An (Đà Nẵng)... Tuy nhiên sự cố nhân viên làm bánh mì mất vệ sinh xảy ra trong chuyên đi Tam Cốc (Ninh Bình) hồi đầu tháng 12 khiến vị khách Tây có phần sốc.

Trả lời phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, anh Steez cho hay mình tình cờ biết đến tiệm bánh mì M.K ở phường Nam Hoa Lư (Ninh Bình) khi đang đi bộ trên đường và tiệm cũng gần nơi anh lưu trú. Mỗi ngày, anh đều ghé mua và ở lần thứ 4, anh đã quyết định quay clip làm kỷ niệm. Thế nhưng, anh đã bất ngờ chứng kiến cảnh tượng sốc: Nữ nhân viên cho miếng đồ ăn trong miệng vào bánh mì đang nướng trên chảo cho khách.

"Tôi khá bất ngờ và gọi chủ quán, bà ấy rất sốc khi xem video. Chủ quán là người rất tốt và thân thiện. Bà ấy đã làm cho tôi một chiếc bánh mì mới và xin lỗi", Steez kể với Tri Thức - Znews.

Hình ảnh nữ nhân viên làm bánh mì cho du khách khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Chứng kiến cảnh mất vệ sinh trên nhưng nam du khách không tức giận, vì người bán chỉ là nhân viên và ổ bánh mì mới do chính tay bà chủ làm lại. Trái lại, anh còn mỉm cười và trò chuyện nhẹ nhàng để trấn an khi thấy bà chủ hoảng hốt.

Ngoài ra, trao đổi thêm với Tri Thức - Znews, Steez đã bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt đối với bánh mì Việt Nam. Trong chuyến du lịch Việt Nam gần một tháng, anh liên tục ăn bánh mì ở bất cứ nơi nào đặt chân đến.

Theo anh miêu tả thì món bánh mình có "hương vị khó cưỡng lại" và hành động của nhân viên trong tiệm bánh mì ở Ninh Binh không khiến anh giảm đi tình yêu với món ăn đặc sắc này.

Quán bánh mì ở Ninh Bình xử lý nhân viên

Ngay sau khi sự việc bùng nổ trên mạng xã hội, Sở Du lịch Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Tiệm bánh mì trong đoạn clip được xác định là M.K. ở Tam Cốc (Ninh Bình). Thông tin trên báo Dân Trí, người đại diện cơ sở cho biết, người phụ nữ xuất hiện trong clip gây "bão" đã làm việc tại đây 2 năm.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nữ nhân viên đang bán bánh mỳ và nướng 3 chiếc bánh trên chảo. Cùng lúc đó, chảo đậu xào làm nhân cho bánh mỳ cũng vừa kịp chín. Nữ nhân viên lấy một miếng ăn thử nhưng vì nóng quá nên bỏ vội xuống tay và hất ra chảo để kịp lật cho bánh mỳ không bị cháy..

Đại diện quán nhận định đây là hành vi không thể chấp nhận trong môi trường kinh doanh ăn uống, đặc biệt là khu vực đông khách du lịch. Hiện nữ nhân viên đã bị yêu cầu nghỉ việc.

Cũng liên quan tới vụ việc, trên nhiều nền tảng của cơ sở kinh doanh này đang nhận các đánh giá 1 sao từ phía người dùng mạng xã hội 1 sao.