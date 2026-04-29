SẮP XẾP BỘ MÁY: Bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; cải cách chính sách tiền lương khu vực công

Tại Họp báo Bộ Nội vụ diễn ra chiều 28/4, ông Nguyễn Xuân Tự, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức đã thông tin về giải pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các cán bộ, công chức bị tác động về vị trí việc làm sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tránh tình trạng “chảy máu chất xám” trong khu vực công.

Sắp xếp, bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm

Theo ông Tự, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ đã xác định hoàn thiện các đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở đó, căn cứ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 361/2025/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm công chức.

Đối với vị trí việc làm viên chức, Bộ Nội vụ đang tổng hợp để trình Chính phủ ban hành nghị định trong tháng 4/2026.

Trên cơ sở hai nghị định quy định về vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý xác định vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm để bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Theo ông Nguyễn Xuân Tự: Đây cũng là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cùng với cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công, sẽ bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo động lực, tinh thần cống hiến cho cán bộ, công chức, viên chức, tránh hiện tượng “chảy máu chất xám” ở khu vực công.

Người được tiếp nhận vào công chức phải có đủ 5 năm công tác trở lên

Liên quan đến dự thảo Nghị định về tiếp nhận vào công chức có đề xuất quy định thời gian công tác tối thiểu là 5 năm đối với một số trường hợp, ông Nguyễn Xuân Tự cho biết, thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 170/2025/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó Điều 13 có quy định trường hợp có kinh nghiệm được tiếp nhận vào công chức phải có đủ 5 năm công tác trở lên.

Quy định này cũng kế thừa Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung tại Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và các văn bản quy định của Chính phủ có liên quan.

Việc quy định kinh nghiệm 5 năm công tác nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện tiếp nhận các trường hợp công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng nhiệm vụ khác nhau vào làm công chức.

Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026

Liên quan đến vấn đề tăng lương cơ sở, tại Họp báo Bộ Nội vụ vào chiều 28/4, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cho biết, thực hiện sự phân công của Chính phủ, căn cứ Kết luận 83-KL/TW của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Kết luận 206-KL/TW của Bộ Chính trị về tiền lương, phụ cấp sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026 (tăng khoảng 8%).

"Việc này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp", ông Nguyễn Duy Cường cho hay.

Theo ông Nguyễn Duy Cường, ngày 24/4 vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Trên cơ sở thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo, trình Chính phủ ban hành, bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026./.