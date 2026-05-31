Sập trần nhà trong trung tâm thương mại Lotte, 100 người sơ tán khẩn

Vào khoảng 15 giờ 03 phút ngày 31/5 (giờ địa phương), một phần trần nhà đã bị sập tại khu ẩm thực tầng hầm B1 của trung tâm thương mại Lotte chi nhánh Centum City ở quận Haeundae, Busan.

Khoảng 100 người, bao gồm khách hàng và nhân viên tại cửa hàng tầng hầm, đã sơ tán ra bên ngoài do vụ tai nạn. Không có thương vong nào xảy ra.

Trung tâm thương mại đã đóng cửa sớm trong ngày hôm đó để tiến hành kiểm tra an toàn sau vụ tai nạn. Một phần trần nhà được cho là đã sập do rò rỉ liên quan đến đường ống nước làm mát bên trong trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại Lotte Centum City ở quận Haeundae, trung tâm thành phố Busan.

Một quan chức của trung tâm thương mại Lotte cho biết: "Chúng tôi cho rằng vụ tai nạn xảy ra khi đường ống nước làm mát bị lỏng. Chúng tôi đang xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn."

