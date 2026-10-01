Sắp tái hôn sau 4 năm ly hôn, tôi bất ngờ nhận tin nhắn của chồng cũ đòi đến dự đám cưới, một câu nói của anh khiến tôi hoang mang

4 năm qua, anh chưa từng chủ động hỏi han cuộc sống của tôi, vậy tại sao đúng lúc này lại muốn xuất hiện?

Tôi và chồng cũ từng có 6 năm chung sống, nhưng cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Chúng tôi chia tay vì quá nhiều bất đồng, từ chuyện tiền bạc, gia đình hai bên đến cách nuôi dạy con cái. Khi ấy, tôi đã cố gắng níu kéo, nghĩ rằng chỉ cần cả hai chịu nhường nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng anh là người cứng đầu, còn tôi cũng mệt mỏi đến mức không muốn tiếp tục cố gắng một mình.

Ngày ký đơn ly hôn, tôi đã khóc rất nhiều. Anh cũng chẳng nói lời níu kéo nào. Chúng tôi rời khỏi tòa án theo hai hướng khác nhau, mang theo những tổn thương mà phải mất rất lâu tôi mới có thể nguôi ngoai.

4 năm qua, chúng tôi gần như không liên lạc. Những chuyện liên quan đến giấy tờ hay việc chung trước đây đều được giải quyết qua vài tin nhắn ngắn gọn. Tôi không còn oán trách anh, nhưng cũng chẳng muốn nhớ lại quãng thời gian hôn nhân cũ. Tôi tập trung làm việc, chăm sóc bản thân và học cách sống vui vẻ mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Rồi tôi gặp người đàn ông hiện tại. Minh không giàu có hay quá lãng mạn, nhưng luôn khiến tôi cảm thấy được tôn trọng. Minh biết tôi từng đổ vỡ, chưa bao giờ hỏi những điều khiến tôi khó xử, cũng không đem quá khứ của tôi ra để so sánh hay phán xét. Sau hơn một năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn.

Ảnh minh họa

Ngày cưới đã được ấn định, thiệp mời cũng gửi gần hết. Tôi đang tất bật chuẩn bị những việc cuối cùng thì nhận được tin nhắn của chồng cũ. Anh hỏi tôi tổ chức vào ngày nào, ở đâu, rồi nói rằng nếu tôi không thấy bất tiện, anh muốn đến chúc mừng.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy mấy lần. 4 năm qua, anh chưa từng chủ động hỏi han cuộc sống của tôi, vậy tại sao đúng lúc này lại muốn xuất hiện? Anh thật lòng muốn chúc phúc, hay chỉ đơn giản là tò mò xem vợ cũ của mình sẽ lấy một người như thế nào? Tôi không thể biết được.

Điều khiến tôi bối rối hơn cả là cảm giác của chính mình. Tôi không còn yêu anh, ít nhất tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Tôi đang mong chờ cuộc sống mới, mong được làm vợ một người đàn ông tốt và xây dựng một gia đình bình yên. Thế nhưng khi nhìn thấy tên anh trên màn hình điện thoại, tôi vẫn có chút chạnh lòng. Có lẽ vì anh từng là người thân thuộc nhất, cũng từng là người khiến tôi đau lòng nhất.

Tôi đem chuyện này kể với một người bạn thân. Cô ấy khuyên tôi nên từ chối, bởi đám cưới là ngày vui của tôi và chồng sắp cưới, không cần thiết phải có sự xuất hiện của người cũ. Nhưng một người bạn khác lại cho rằng chúng tôi đã ly hôn 4 năm, mọi chuyện đều qua rồi, nếu anh thật lòng muốn chúc mừng thì cũng chẳng có gì đáng ngại.

Tôi hiểu cả hai đều có lý. Tôi cũng sợ nếu từ chối quá thẳng thừng, anh sẽ nghĩ tôi vẫn còn giận hờn hay chưa buông bỏ được quá khứ. Nhưng nếu đồng ý, tôi lại lo chồng sắp cưới sẽ không thoải mái, dù anh chưa biết chuyện này.

Tôi chưa trả lời tin nhắn của chồng cũ vì không biết nên đồng ý hay từ chối?