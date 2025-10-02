Sắp ra mắt Việt Nam xe Trung Quốc to ngang Santa Fe, 'ăn xăng như ngửi' đúng nghĩa: Giá bao nhiêu?

Lynk & Co sắp giới thiệu mẫu 08 tại thị trường Việt Nam, dự kiến ra mắt vào giữa tháng này với giá dự đoán từ khoảng 1,5 tỷ đồng.

Lynk & Co 08 là mẫu SUV/CUV cỡ trung được phát triển dựa trên nền tảng CMA Evo, sở hữu kích thước tổng thể khoảng 4.820 × 1.915 × 1.685 mm, trục cơ sở 2.848 mm - tương đương các xe gầm cao hạng D như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, hay Mazda CX-8.

Lô xe Lynk & Co 08 đầu tiên được cho là đã về tới Việt Nam.

Lynk & Co quảng bá 08 là dòng xe plug-in hybrid hiệu suất cao, tích hợp hệ truyền động EM-P (E-Motive Plug-in Hybrid) do hãng tự phát triển — một nền tảng hybrid đa chế độ cho phép kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện theo điều kiện vận hành.

Cụ thể, theo thông tin không chính thức mà bạn cung cấp, hệ EM-P trên Lynk 08 gồm một động cơ xăng 1,5 lít turbo và hai mô-tơ điện. Hệ thống này vận hành ở ba chế độ:

- EV Mode: chỉ dùng điện, phù hợp khi di chuyển trong đô thị, không khí thải bằng không;

- HEV Mode: xăng + điện phối hợp để tiết kiệm nhiên liệu;

- Engine Mode: chạy bằng động cơ xăng khi cần công suất cao hoặc đường dài.

Nội thất Lynk & Co 08.

Hệ truyền động này có khả năng chuyển đổi mượt mà giữa các chế độ để vừa tận dụng điện khi phù hợp, vừa giữ cảm giác lái mạnh mẽ khi cần.

Các thông tin không chính thức về xe cho thấy khi vận hành thuần xăng, giả sử trong tình huống pin cạn, mức tiêu hao nhiên liệu ước tính khoảng 6,5 L/100 km, khi vận hành kết hợp với mô tơ điện, mức tiêu hao chỉ khoảng 0,9 L/100 km - tức còn thấp hơn nhiều mẫu xe máy phổ thông.

Điều này có thể xảy ra là bởi xe trang bị pack pin dung lượng 39,6 kWh, cho quãng đường chạy thuần điện theo chu kỳ CLTC lên tới 200 km, với tổng quãng đường khi kết hợp pin và nhiên liệu có thể vượt 1.000 km.

Đáng chú ý, Lynk & Co cho rằng với đầy năng lượng (bình xăng đầy, pin đầy điện), xe đã đi được 1.813 km và lập kỷ lục Guinness cho quãng đường xa nhất mà một chiếc xe đi được không cần nạp thêm năng lượng.

Mức tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện kết hợp đạt 0,9L/100km.

Tham khảo thông tin từ các thị trường nước ngoài, Lynk & Co 08 được trang bị hàng loạt tính năng hiện đại như màn hình trung tâm 15,4 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, công nghệ kết nối OTA, hệ thống âm thanh cao cấp; phiên bản tại Việt Nam được hé lộ hệ thống Harman Kardon 23 loa.

Các trang bị tiện nghi khác còn có ghế chỉnh điện tích hợp sưởi/thông gió/massage, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống chiếu sáng nội thất (ambient lighting)…

Về an toàn, Lynk & Co công bố 08 EM-P đã đạt đánh giá 5 sao từ Euro NCAP 2025, với các chỉ số thành phần như: 90 % bảo vệ người lớn, 87 % bảo vệ trẻ em, 78 % bảo vệ người dễ tổn thương, 81 % hỗ trợ an toàn (Safety Assist).

Hệ thống hỗ trợ lái (ADAS) trên 08 được cho là trang bị hơn 20 cảm biến, radar, camera cùng chip xử lý AI để hỗ trợ các tính năng cảnh báo, giữ làn, phanh tự động, cảnh báo mở cửa…

Tại Việt Nam, thông tin không chính thức cho biết hai phiên bản của Lynk & Co 08 sẽ được bán với giá khoảng 1,5 tỷ đồng; hiện, một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc.