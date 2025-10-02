Mua xe VinFast hay Honda? Hỏi hàng trăm người Việt, một nửa có chung câu trả lời

Nội dung chính: - Xu hướng tiêu dùng thay đổi, chuyển sang xe máy điện; - Honda được chọn vì uy tín thương hiệu, VinFast được chọn nhờ công nghệ xe điện; - Khảo sát quy mô nhỏ trên 200 người ở Hà Nội và TP.HCM.

Mới đây, công ty nghiên cứu thị trường Q&Me đã công bố một kết quả khảo sát về lựa chọn mẫu xe máy tiếp theo của người tiêu dùng Việt. Khảo sát này thực hiện trên quy mô hẹp, cung cấp cái nhìn thực tế về lựa chọn của người tiêu dùng trong bối cảnh giao thông xanh được thúc đẩy phát triển tại Việt Nam.

Nhìn chung, khảo sát đã cho thấy người trẻ có xu hướng tiêu dùng đã nghiêng nhiều hơn về xe máy điện, giảm bớt quan tâm đến các mẫu xe máy xăng; song, khảo sát cũng chỉ ra có gần một nửa số người được khảo sát vẫn còn băn khoăn, chưa đưa ra quyết định.

Việt Nam là một trong năm thị trường xe máy lớn nhất toàn thế giới.

Xe điện là lựa chọn của đa số

Cụ thể, với câu hỏi loại xe máy tiếp theo sẽ mua, 54% chọn xe điện là câu trả lời, chỉ 24% chọn xe máy xăng, và có tới 22% chưa có câu trả lời.

Với nhóm chọn xe máy xăng, tính tiện lợi khi nạp năng lượng và giá mua rẻ là 2 yếu tố lớn (41% và 36%) tác động đến quyết định - yếu tố bền bỉ chỉ chiếm 5% và là yếu có có tỷ lệ thấp nhất.

Trong khi đó, nhóm chọn xe máy điện nêu yếu tố chính sách và môi trường là 2 yếu tố lớn (34% và 30%) tác động đến quyết định. Tương tự như xe máy xăng, nhu cầu bảo dưỡng thấp là yếu tố ít được lựa chọn nhất - chỉ 4%.

Cột 1 Chắc chắn xe xăng 13 Có thể xe xăng 11 Chưa chắc chắn 22 Có thể xe điện 33 Chắc chắn xe điện 21

Khảo sát cũng đặt câu hỏi về thương hiệu tiếp theo sẽ lựa chọn. Kết quả cũng đã hé lộ phần nào sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của người trẻ tại Việt Nam.

Kết quả cho thấy có tới 50% người được hỏi sẽ lựa chọn Honda là thương hiệu cho chiếc xe tiếp theo; song, điều đáng chú ý là có tới 82% người được hỏi đang sử dụng xe Honda. Trong khi đó, chỉ có 4% người được hỏi đang sử dụng xe VinFast, nhưng có đến 32% lựa chọn thương hiệu này cho chiếc xe tiếp theo.

Ngoài hai thương hiệu này, Yamaha và Piaggio chỉ có thay đổi nhẹ.

Có 32% người được hỏi chọn VinFast là thương hiệu xe tiếp theo.

Honda - uy tín thương hiệu; VinFast - công nghệ xe điện

Khảo sát cũng đi sâu hơn khi đi tìm hiểu các lý do khiến người được hỏi lựa chọn thương hiệu cho chiếc xe tiếp theo.

Với Honda, ba yếu tố hàng đầu là "Thương hiệu / độ bền / uy tín", "Bền bỉ / đáng tin cậy", và "Tiết kiệm nhiên liệu / chi phí sử dụng thấp" với tỷ lệ lần lượt là 62%, 55% và 52%. Trong khi đó, yếu tố về thiết kế ít được lựa chọn nhất - chiếm 20%.

Với Yamaha, ba yếu tố hàng đầu là "Hiệu suất / máy khỏe / công suất lớn", "Thiết kế / phong cách / ngoại hình", và "Tiết kiệm nhiên liệu / chi phí sử dụng thấp" với tỷ lệ lần lượt là 46%, 44% và 38%. Trong khi đó, yếu tố "Thoải mái / dễ lái / tiện dụng" ít được lựa chọn nhất - chiếm 20%.

Với VinFast, ba yếu tố hàng đầu là "Công nghệ xe điện / phương tiện của tương lai", "Lợi ích môi trường", và "Giá trị so với giá thành / Giá dễ tiếp cận" với tỷ lệ lần lượt là 71%, 63%, và 48%. Yếu tố chi phi sử dụng thấp ít được lựa chọn nhất - chiếm 34%. Tuy nhiên, riêng VinFast có thêm một yếu tố được 38% lựa chọn là "Chính phủ khuyến khích / ưu đãi".

Uy tín thương hiệu là yếu tố giúp người tiêu dùng tiếp tục lựa chọn Honda.

Về khảo sát, Q&Me cho biết đã thực hiện với khoảng 200 người, cân bằng ở tỷ lệ giới tính và khu vực sinh sống (Hà Nội hoặc TP.HCM); có 46% người được hỏi trong độ tuổi từ 20-29, phần còn lại từ 30-39.

Khảo sát thực hiện trong bối cảnh Việt Nam hướng đến phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 như đã cam kết tại Cop 26. Theo các kế hoạch đã đề ra, vào năm 2026, xe máy xăng sẽ không được phép di chuyển trong vành đai 1 Hà Nội; năm 2028 mở rộng tới vành đai 2, và tới năm 2030 mở rộng tới vành đai 3.

Khi chỉ thị đi vào thực tiễn trong năm 2026, ước tính có khoảng 400.000 phương tiện chuyển đổi thành xe thuần điện.