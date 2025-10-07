Thiết kế như Lumia thu nhỏ, hộp đựng trong suốt như iPod

HMD Global xác nhận sẽ ra mắt HMD Touch 4G vào ngày 9/10, đánh dấu sự trở lại của kiểu dáng Lumia quen thuộc nhưng ở kích thước cực nhỏ. Theo loạt ảnh rò rỉ từ leaker @smashx_60, thiết bị có hai màu xanh ngọc và xanh đậm, cùng thiết kế vuông vức, bo góc nhẹ đặc trưng của dòng Lumia trước đây.

Điện thoại sở hữu màn hình cảm ứng 3.2 inch, phía trên và dưới là viền dày chứa camera selfie, loa thoại và nút Home vật lý. Toàn bộ máy mang phong cách “retro hiện đại” - nhỏ gọn, thân thiện nhưng vẫn đủ tính năng cơ bản cho người dùng thích sự tối giản.

Một chi tiết thú vị khác nằm ở hộp đựng bằng nhựa trong suốt, khiến nhiều người liên tưởng ngay đến iPod Nano hoặc iPod Touch thời trước. Trong hộp, HMD còn tặng kèm củ sạc, cáp kết nối và ốp lưng trong suốt - điều hiếm gặp ở các sản phẩm giá rẻ hiện nay.

Không chạy Android nhưng có Google và thanh toán không chạm

Dù có màn hình cảm ứng, HMD Touch 4G không chạy Android đầy đủ mà chỉ là feature phone, tức điện thoại cơ bản với giao diện cảm ứng. Theo nguồn tin rò rỉ, máy vẫn hỗ trợ một số dịch vụ Google, bao gồm ứng dụng đám mây, trò chuyện nhóm và kết nối Wi-Fi.

Đáng chú ý, thiết bị còn hỗ trợ thanh toán không chạm (NFC) - một tính năng hiếm có trên điện thoại phổ thông. Nhờ vậy, người dùng vẫn có thể thực hiện các tác vụ cơ bản của smartphone như chat, lướt web nhẹ và thanh toán, nhưng trong một thân hình nhỏ gọn hơn nhiều.

Hứa hẹn là “chiếc điện thoại phụ” độc đáo nhất năm

Hiện chưa rõ thông số camera, chip xử lý và độ phân giải màn hình, nhưng các chi tiết sẽ được công bố trong sự kiện ra mắt chính thức vào thứ Năm tuần này. Theo leaker, HMD Touch 4G sẽ được bán tại châu Âu, song mức giá vẫn chưa được tiết lộ.

Trong bối cảnh điện thoại ngày càng lớn và phức tạp, sự xuất hiện của một chiếc điện thoại cảm ứng 3.2 inch, không Android nhưng có Google và thanh toán NFC chắc chắn sẽ tạo nên làn gió lạ. HMD Touch 4G có thể không hướng đến người dùng phổ thông, nhưng lại là lựa chọn đáng chú ý cho những ai thích sự hoài cổ, nhỏ gọn và khác biệt.

Ở Việt Nam, nếu muốn dùng thử điện thoại siêu nhỏ gọn nhưng không hạn chế tính năng nhiều, bạn có thể tham khảo thử mẫu Xiaomi Qin 22 Pro dáng feature phone, chạy Android kèm Google Play, có tiếng Việt đầy đủ và giá khoảng hơn 3 triệu, hoặc mẫu Qin K25 full cảm ứng, thiết kế lạ mắt, màn hình lớn hơn chút, thao tác tiện lợi và giá cũng chỉ khoảng hơn 3 triệu.