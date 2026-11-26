Sân vận động Đông Kinh sẽ được phá dỡ để xây dựng quảng trường đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Quảng trường Lạng Sơn tại khu vực Sân vận động Đông Kinh, kết hợp xây dựng Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 256 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án thuộc nhóm B, được xây dựng tại phường Đông Kinh trên diện tích khoảng 45.871 m2, tương đương 4,58 ha. Đây là công trình quảng trường đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn.

Các hạng mục chính của dự án gồm quảng trường trung tâm, khu vực sân khấu, nhà ban quản lý, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà đón tiếp, khu vệ sinh công cộng và bãi đỗ xe. Bên cạnh đó, công trình còn có hồ nước, hệ thống cây xanh cảnh quan, đường giao thông và các tuyến đường dạo bộ.

Dự án cũng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy cùng các hạng mục phụ trợ khác.

Sau khi hoàn thành, quảng trường sẽ trở thành không gian công cộng trung tâm, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Việc kết hợp Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh còn hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống và tạo điểm nhấn cho không gian đô thị.

Theo kế hoạch, năm 2026, dự án tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và phá dỡ các công trình hiện trạng. Giai đoạn 2027-2029 sẽ triển khai thi công và hoàn thành toàn bộ dự án.

Sân vận động Đông Kinh được xây dựng từ năm 2002, đến năm 2006 được bàn giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn quản lý, sử dụng. Công trình có khuôn viên rộng hơn 16.400 m², sức chứa khoảng 15.000 người, gồm các hạng mục gồm mặt sân cỏ, đường pitch tiêu chuẩn và khán đài A có mái che. Để triển khai dự án Quảng trường Lạng Sơn, sân vận động này sẽ được phá dỡ theo kế hoạch. Toàn bộ hoạt động huấn luyện và thể dục thể thao hiện nay sẽ được di dời sang Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn mới, đang được xây dựng tại khu vực phía Tây trung tâm tỉnh, thuộc phường Đông Kinh.