Sắp khởi công quần thể công trình 122ha hàng đầu thế giới của Vingroup, là "Disneyland" giữa biển khơi

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ – Vinhomes Green Paradise do Tập đoàn Vingroup đầu tư được khởi công ngày 19/4, sở hữu quy mô lên đến 2.870ha, được đánh giá là đại đô thị lấn biển lớn nhất TP.HCM cũng như Việt Nam hiện nay.

Tại tọa đàm “Siêu đô thị ESG++” diễn ra sáng 23/10, đại diện Vingroup nhấn mạnh đại công trình được định vị là “thành phố Xanh – Thông minh – Sinh thái – Tái sinh”, kỳ vọng trở thành mô hình đô thị ESG++ đầu tiên trong nước theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Phan Thiên Lý, Giám đốc Kinh doanh dự án, cho biết giai đoạn 1 đang được triển khai với tốc độ cao, dự kiến hoàn thành đắp nền và hệ thống chống xói lở vào tháng 11/2025. Sau đó, sân golf, nhà hát, tổ hợp vui chơi và khu nhà ở thấp tầng sẽ đồng loạt khởi công, hướng đến hoàn thiện trong khoảng 12 tháng. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ giữa năm 2026, tập trung vào hạ tầng kỹ thuật và giao thông trục chính.

Video mô phỏng Khu vui chơi giải trí Cần Giờ trong tương lai bằng AI ChatGPT (Chỉ mang tính chất giả định, không phải hình ảnh chính thức)

Đô thị lấn biển “khổng lồ” với Công viên giải trí 122ha

Dự án có 1.357ha mặt bằng lấn biển và 906ha khu san nền, với cao độ trung bình trên 2,9m so với mốc Hòn Dấu, đảm bảo an toàn trước nguy cơ ngập mặn và nước biển dâng trong dài hạn. Đồ án tổng thể kết hợp giữa không gian đô thị – nghỉ dưỡng – sinh thái, xây dựng theo hướng phát triển bền vững, tạo cực tăng trưởng mới phía biển của TP.HCM.

Dấu ấn quan trọng của dự án là quần thể giải trí rộng 122ha thuộc phân khu The Haven Bay được thiết kế theo cảm hứng từ Disneyland và Universal Studios, hướng đến trở thành điểm đến giải trí hàng đầu châu Á.

Khu giải trí này sẽ đưa vào vận hành nhiều hạng mục lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và khu vực, gồm: Công viên chủ đề “Lễ hội kết nối" với trải nghiệm liên hoàn giữa các tiểu khu; Công viên nước Hybrid tích hợp AR/VR cùng trình diễn âm thanh – ánh sáng quy mô lớn; Motorized Coaster mô phỏng cảm giác tăng tốc như động cơ thật; Rạp Vortex 360° cho phép người xem “bước vào bên trong câu chuyện”; Tháp rơi tự do immersive, công nghệ lần đầu tiên xuất hiện tại châu Á.

Quần thể giải trí 122ha lấy cảm hứng từ Disneyland và Universal Studios không chỉ là hạng mục vui chơi thông thường, mà là “định danh nhận diện quốc tế” cho Cần Giờ nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Hiện nay, Đông Nam Á có Bangkok, Singapore, Genting (Malaysia) là các trung tâm giải trí quy mô lớn; tuy nhiên Việt Nam chưa có điểm đến thật sự mang tính biểu tượng toàn cầu.

Tổ hợp này không chỉ mở ra một mô hình vui chơi – nghỉ dưỡng mới tại Việt Nam, mà còn bù đắp khoảng trống của thị trường khi cả Đông Nam Á hiện chưa có công viên chủ đề công nghệ cao quy mô biển – đảo ở trình độ tương đương.

Khi hoàn thành, khu giải trí sẽ tạo lực kéo mạnh mẽ cho du lịch TP.HCM, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Đặc biệt, với nhiều hạng mục lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và châu Á như công viên nước Hybrid tích hợp AR/VR hay tháp rơi tự do immersive, nơi đây hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của “công nghiệp giải trí hiện đại”, đưa Cần Giờ chuyển mình từ không gian sinh thái truyền thống thành cực tăng trưởng du lịch – dịch vụ mới của khu vực.

Nghiên cứu xây dựng đường vượt biển Cần Giờ và metro Cần Giờ, "đòn bẩy" cho khu vui chơi giải trí phát triển

Bên cạnh dự án Vinhomes Green Paradise, Tập đoàn Vingroup còn đang đề xuất xây dựng tuyến metro tốc độ cao từ trung tâm TP.HCM tới Cần Giờ và tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Hai công trình này không chỉ giải quyết bài toán giao thông, mà còn đóng vai trò “hệ sinh mạch” giúp hình thành một cực tăng trưởng du lịch – giải trí mới của TP.HCM. Đối với quần thể giải trí 122ha tại phân khu The Haven Bay, hạ tầng kết nối là yếu tố then chốt quyết định sức hút và khả năng vận hành ở quy mô quốc tế.

Khi Cần Giờ có cầu hoặc đường vượt biển thay thế phà Bình Khánh, thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố sẽ rút ngắn đáng kể, biến nơi đây từ điểm đến “đủ đẹp nhưng xa” thành “điểm đến thuận tiện, có thể quay lại thường xuyên”.

Hạ tầng kết nối là yếu tố then chốt quyết định sức hút của quần thể vui chơi giải trí 122ha. Ảnh minh họa bằng AI ChatGPT

Cùng với đó, metro nếu được triển khai sẽ mở ra dòng khách ổn định, bền vững và có sức chi tiêu cao, tương tự cách tuyến MRT kết nối trung tâm Singapore với Sentosa đã làm thay đổi định vị du lịch của đảo này.

Hạ tầng giao thông hiện đại còn giúp khu giải trí nâng quy mô khai thác, thu hút các chương trình biểu diễn, lễ hội, sự kiện quốc tế, biến Cần Giờ từ nơi tham quan sinh thái trở thành trung tâm “công nghiệp giải trí ven biển” đầu tiên của Việt Nam.

Về góc độ kinh tế, đường vượt biển và metro tạo điều kiện kéo dài thời gian lưu trú, thúc đẩy mô hình “du lịch – lưu trú – mua sắm” theo chuẩn resort city, vốn là nền tảng giúp Disneyland Tokyo hay Universal Singapore bứt phá.

Quan trọng hơn, kết nối liền mạch với trung tâm TP.HCM sẽ giúp Cần Giờ thu hút dòng vốn thứ cấp, hình thành hệ sinh thái dịch vụ ăn theo: khách sạn, thương mại, F&B, sự kiện, bán lẻ, từ đó biến tổ hợp 122ha không chỉ là một điểm chơi – mà là “động cơ tăng trưởng” cho toàn khu đô thị lấn biển.

Ở góc độ chiến lược dài hạn, đường vượt biển và metro chính là yếu tố quyết định biến Cần Giờ từ “cửa ngõ sinh thái” thành “trung tâm du lịch trải nghiệm tầm châu Á”. Như vậy, hạ tầng giao thông không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà là đòn bẩy định vị đưa quần thể giải trí 122ha vươn tầm quốc tế, trở thành biểu tượng mới của mô hình đô thị biển gắn với công nghiệp giải trí hiện đại.



