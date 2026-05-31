Sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án 4.000 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Đến nay, xã Kiến Hưng (Hải Phòng) đã hoàn thành 10 đợt phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc phạm vi dự án Khu công nghiệp Tân Trào.

Thời gian qua, xã Kiến Hưng (Hải Phòng) đã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là dự án Khu công nghiệp Tân Trào do Tập đoàn Vingroup đầu tư.

Theo báo cáo, dự án Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) có tổng diện tích thu hồi tại xã Kiến Hưng là hơn 222 ha. Đến nay, UBND xã đã hoàn thành 10 đợt phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả kinh phí cho 1.928 hộ dân với tổng số tiền hơn 868 tỷ đồng.

Tính đến ngày 29/5/2026, địa phương đã giải phóng mặt bằng được 216 ha trên tổng số 222 ha , đạt 97,37% diện tích cần thu hồi (bao gồm cả diện tích giao thông, thủy lợi nội đồng và đất tôn giáo). Phần diện tích còn lại đang được các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan.

Trước đó, ngày 26/9/2025, UBND TP Hải Phòng đã phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1).

Dự án do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, có quy mô gần 227 ha, nằm trên địa bàn hai xã Kiến Hưng và Nghi Dương, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Khu công nghiệp Tân Trào sẽ được triển khai trong 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030. Khi hoàn thành, dự án được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp - công nghệ mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thu hút các ngành nghề như: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...

Phối cảnh khu công nghiệp Tân Trào.

Dự kiến, khu công nghiệp này sẽ thu hút hàng chục nghìn lao động chất lượng cao trong nước và quốc tế. Với quy mô lớn, vị trí chiến lược và định hướng phát triển đồng bộ, Khu công nghiệp Tân Trào được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hút đầu tư của thành phố.

Bên cạnh Khu công nghiệp Tân Trào, Vingroup cũng đang mở rộng đầu tư tại Hải Phòng thông qua hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn. Mới đây, ngày 14/5/2026, CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200 ha, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất hiện đại, công nghệ sạch và có giá trị gia tăng cao.

Trước đó, Vingroup đã đầu tư nhiều dự án thuộc hệ sinh thái trên địa bàn Hải Phòng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của thành phố, như các khu đô thị Vinhomes Imperia, Vinhomes Marina, hệ thống trường học Vinschool và trung tâm thương mại Vincom Plaza...

Cả nước hiện có 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số này, TP Hải Phòng là địa phương có diện tích nhỏ nhất, với khoảng 3.195 km². Tuy nhiên, nếu xét về quy mô nền kinh tế, TP Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội.

