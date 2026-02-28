Sắp cưới thì phát hiện bạn đời bị bệnh K, sau 5 năm anh khỏi bệnh lại biết bản thân hiếm muộn và cái kết khiến ai cũng mỉm cười

Chị Tuyền, hiện sống tại TP.HCM, vẫn nhớ rõ từng cột mốc không thể quên trong hành trình làm vợ, làm mẹ của mình. Tháng 8/2014, chị và bạn đời đính hôn, xem ngày và đặt cọc tiệc cưới dự định tổ chức vào tháng 12 cùng năm. Hạnh phúc đang đến rất gần thì biến cố bất ngờ ập xuống.

Tháng 9/2014, người yêu của chị liên tục sốt cao và được chẩn đoán ung thư máu. Đám cưới buộc phải hoãn lại. Từ tháng 10/2014, chị bắt đầu chuỗi ngày quen thuộc: sáng đi làm, tối vào viện, đồng hành cùng anh trong những đợt hóa trị, xạ trị kéo dài.

Sau nhiều tháng ròng rã chiến đấu, đến tháng 6/2015, anh hồi phục và được xuất viện. Trải qua thêm 4 năm chạy chữa, sức khỏe dần ổn định, tháng 3/2019, hai người chính thức tổ chức đám cưới, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Những tưởng hạnh phúc đã tới nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại. Sau khi kết hôn, chị Tuyền phát hiện mình hiếm muộn. Hành trình tìm con tiếp tục với phương pháp IVF, kích trứng, chọc hút, rồi những ngày lo lắng vì dọa sảy khi vừa lên hai vạch. Suốt thai kỳ, chị phải tiêm giữ thai và đặt thuốc nội tiết liên tục cho đến sát ngày sinh.

Ai đã từng trải qua IVF mới hiểu, đó không chỉ là câu chuyện của những mũi tiêm hay các lần vào phòng thủ thuật. Đó là chuỗi ngày cơ thể mệt mỏi, hormone thay đổi liên tục, là những cơn đau âm ỉ sau mỗi lần chọc hút, là cảm giác vừa hy vọng vừa thấp thỏm chờ đợi từng kết quả nhỏ nhất.

Không chỉ tốn kém về mặt tài chính, IVF còn là cuộc chiến tinh thần với người phụ nữ. Là những đêm lo lắng không ngủ, là nỗi sợ thất bại, là áp lực vô hình đè nặng lên cả hai vợ chồng. Với chị Tuyền, đó là giai đoạn mà chỉ cần một tin nhắn báo kết quả hay một dấu hiệu nhỏ từ cơ thể cũng đủ khiến tim thắt lại.

May mắn thay, sau tất cả những nỗ lực và kiên trì, hành trình ấy đã được đền đáp bằng sự sống bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Sau 6 năm kết hôn, em bé, niềm hy vọng của gia đình đã chào đời. Bé khỏe mạnh, là niềm hạnh phúc lớn nhất của cả gia đình. Ngày đầy tháng, vì bé mệnh Hỏa , gia đình chọn tone cam – vàng tươi tắn, mọi thứ đều do ông bà hai bên chuẩn bị bằng tất cả yêu thương.

Đến nay, em bé đã tròn một tuổi. Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Tuyền chỉ nhẹ nhàng chia sẻ: sau tất cả giông bão, điều ở lại vẫn là gia đình, nơi có nụ cười, sự kiên trì và một cái kết thật trọn vẹn.

Từ những tháng ngày gắn bó nơi bệnh viện, rồi hành trình hiếm muộn đầy nước mắt, câu chuyện của chị Tuyền là minh chứng rằng yêu thương đủ lớn có thể đưa con người đi qua mọi thử thách.

"Mình cũng mong gia đình ai có người thân bệnh K đủ nghị lực và lạc quan để vượt qua giai đoạn khó khăn đó", chị Tuyền tâm sự.