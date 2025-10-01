HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Sập cống liên hợp, nhiều hộ dân bị cô lập

Sập cống |

Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục, làm đường tạm để nối lại giao thông qua khu vực sập cống liên hợp.

Sáng 1-10, ông Lê Quang Thạch - Chủ tịch UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị - xác nhận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến hệ thống cống liên hợp tại đường liên thôn A Ngo - A Đeng bị sập, nhiều hộ dân xã này bị chia cắt.

Sập cống liên hợp, nhiều hộ dân bị cô lập- Ảnh 1.

Sập cống liên hợp, nhiều hộ dân bị cô lập- Ảnh 2.

Sập cống liên hợp tại đường liên thôn A Ngo - A Đeng, xã La Lay sau bão số 10

Sự việc xảy ra lúc 16 giờ 30-9, gây chia cắt giao thông 3 thôn A Ngo, A Đeng, La Lay (xã La Lay). Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã La Lay có mưa to, nước suối chảy xiết khiến hệ thống cống này bị xói lở nghiêm trọng.

Tại hiện trường, khu vực cống liên hợp trên tuyến đường bê tông liên thôn A Ngo - A Đeng bị sập dài khoảng 10m, giao thông chia cắt hoàn toàn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã La Lay đã đến hiện trường giăng dây, đặt bảng cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, cử lực lượng túc trực, cảnh báo cho người đi đường.

Trong sáng nay, chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục, làm đường tạm để nối lại giao thông.

