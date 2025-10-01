HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bị rắn độc cắn, người đàn ông sống sót nhờ CSGT dẫn đường 30 km

Đức Nghĩa |

Trong đêm, nhận được thông tin người đàn ông bị rắn độc cắn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã kịp thời hỗ trợ, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sáng 1-10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận bệnh nhân N.V.H (64 tuổi, ngụ thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc sau khi bị rắn độc cắn.

Lực lượng CSGT Quảng Trị hỗ trợ người đàn ông bị rắn độc cắn.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 tối 30-9, ông N.V.H ra khu vườn ở gần rừng, thì bị rắn độc cắn. Ông H. được người dân sơ cứu ban đầu và gọi cứu hộ.

Nắm được thông tin, tổ CSGT phía Bắc Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, đang làm nhiệm vụ ở gần đó liền di chuyển đến hiện trường và đưa ông N.V.H đi cấp cứu.

Phương tiện chuyên dụng của CSGT nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cách nơi nạn nhân bị rắn cắn hơn 30km. Tại đây, ông H. được y, bác sĩ cấp cứu, xử lý kịp thời và hiện đang tiếp tục điều trị trong trạng thái tỉnh táo.

